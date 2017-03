Se desmorona la Constitución capitalina

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ni siquiera pasó la prueba de su promulgación.

No pocos constituyentes advirtieron desde su debate y aprobación a inicios de este año que esta Constitución era un Frankenstein hecho de retazos jurídicos, buenas intenciones y partes de programas partidarios.

Acusaron directamente al gobierno de Miguel Ángel Mancera y al poder perredista capitalino de intentar construir una Constitución a modo para sus clientelas ciudadanas.

Durante los debates los artículos y sus fracciones fueron aprobados más por acuerdos que por el predominio de razones, experiencias en otras grandes ciudades o proyecciones.

Hoy, apenas a un mes y una semana de que constituyentes y gobierno capitalino la celebraron con todo, esta primera Constitución de la Ciudad de México comienza a hacer agua peor que un queso gruyere.

Tan sólo el fin de la semana pasada la CDECDMX llevaba 7 recursos de inconstitucionalidad interpuestos principalmente por instituciones y partidos que la debatieron y aprobaron.

Así la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya recibió recursos de la Presidencia de la República, la CNDH, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y los partidos Nueva Alianza y Morena y el Senado de la República interpondrán el suyo antes de que concluya esta semana.

Así más los que se sumen en los siguientes días y semanas.

Todos tienen como base al menos dos elementos que al parecer no tendrán remedio de ser sancionados por los ministros de la Suprema Corte:

1) Los constituyentes se excedieron al aprobar temas que son exclusivos tanto del Congreso Federal como del Gobierno Federal, como el uso de la mariguana, justicia y educación entre muchos otros, y;

2) Como del gobierno federal.

Considerado como un político serio, el presidente de la Cámara Alta, el verde Pablo Escudero, metió ya a su cuerpo colegiado en esa pelea.

Dijo que muchos senadores de varios partidos, le urgieron presentar un recurso de institucionalidad contra la Constitución capitalina por considerar que invade competencias del Congreso de la Unión.

A reserva de concluir un análisis definitivo para determinar el alcance de la controversia, dijo que es obvio que existen evidentes invasiones de la Constitución aprobada para la Ciudad de México a la esfera competencial del Congreso de la Unión, al menos en materia educativa y de salud.

Afirmó que un primer concepto de invalidez refiere al artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de México, pues resulta inconstitucional al contravenir el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como distintos preceptos de la Ley General de Educación.

Ello ocurre porque la Asamblea Constituyente no contaba con la facultad de otorgar atribuciones a las demarcaciones capitalinas que son competencia exclusiva de las autoridades educativas federales.

De igual forma el artículo 9º de la Constitución capitalina viola los artículos 4° y 73 Constitucionales, así como los artículos 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud, ya que el Constituyente aprobó que toda persona pueda hacer uso médico y terapéutico de la cannabis y sus derivados, en la Ciudad de México; no obstante, ésta es una atribución que sólo le compete al Congreso de la Unión.

El caso es que la Asamblea Constituyente, al legislar en los términos en que lo hizo, vulneró diversos ámbitos de competencia del Congreso de la Unión, afirmó el senador Escudero por lo cual se requiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si existe o no la probable inconstitucionalidad de distintos dispositivos de la Constitución de la Ciudad de México.

El asunto es grave, porque el número de recursos interpuestos podría llevar, o a una modificación sustancial de la primera Constitución capitalina… o de plano a su anulación y al ordenamiento para que el Congreso de la Unión construya un nuevo equipo Constituyente que dé vida a otra Constitución, lo cual no se ve ni fácil ni rápido.

En todo caso los señalamientos de los constituyentes respecto de que los recursos corresponden a un embate político, son simplemente infantiles, porque la Suprema Corte de Justicia es sólo un organismo técnico que no resuelve cosas políticas.

DESESPERADO

Quien anda verdaderamente desesperado es el gobernador bianual de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.

Por un lado le han estallado en las narices la violencia criminal y la suma de ejecutados sin que acierte a darle solución a ninguna de las dos cosas.

Y por el otro pasan los días, semanas y meses y no tiene ni idea de dónde está metido su principal objetivo de vida, su antecesor Javier Duarte.

Y como Miguel Ángel Yunes Linares sabe que requiere de justificaciones, y pues como lo del almacén repleto de bienes y secretos de los Duarte ya no le dio para más, a fines de la semana no se le ocurrió otra cosa que lanzar a su aparato judicial a detener a su antecesor el ex gobernador interino Flavino Ríos.

El ex mendatario es acusado por Yunes Linares de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Flavino Ríos, quien no huyó ni ha salido del estado, lo esperaba en su casa y sólo acertó a comentar: ni soy responsable de nada… estoy tranquilo, soy inocente… todo es una “caja china”.

SIGUE EL CIRCO BARBOSA

Y así como Yunes Linares ha montado su espectáculo particular, así el senador Miguel Barbosa tiene su circo propio en el que ya metió a la Suprema Corte, a la dirigencia y tribus del PRD, a los gobernadores, a los coordinadores parlamentarios senatoriales, a todo el cuerpo legislativo y hasta a Andrés Manuel López Obrador y su Morena.

Todo ello con los medios todos como su herramienta de distracción.

Hasta hoy su pista circense ya no da para más, pues no hay forma de que pueda seguir medrando con enormes recursos públicos soportado por un grupo de senadores perredistas inexistentes.

La más simple lógica indica que su show está a punto de concluir con una expulsión partidaria de facto, y con la pérdida de una buena imagen mediática que tiró al caño por su falta de moral y ética. Hoy habría que preguntarse si AMLO lo recibirá en Morena después de todo el sainete de desprestigio armado por él.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Quien continua con la remodelación de la dirigencia de su partido es Enrique Ochoa Reza.

Luego de colocar a Claudia Ruiz Massieu como secretaria general para lo cual tuvo que deshacerse de Carolina Monroy –quien se ufanaba de ser la prima del presidente Enrique Peña Nieto–, el fin de la semana nombró al mexiquense Carlos Iriarte como secretario de Organización, cargo del que previamente fue removido el senador Arturo Zamora a quien envió a la dirigencia de la CNOP en un acto último para evitar la llegada de José Murat, quien sin embargo y pese a todas las protestas fue nombrado presidente de la Fundación Colosio.

Durante el mismo acto Ochoa Reza nombró también a la sinaloense Diva Gastelum, como nueva secretaria de atención a estados con gobernadores de la oposición.

