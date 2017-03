César Robles, el número 1

Luego de varios años de espera, el egresado de “La Academia”, por fin concreta un sueño, dar a su público parte de su inspiración musical

Asael Grande

Egresado del reallity “La Academia”, el cantante César Robles, quien fue parte del grupo La Posta, platicó en exclusiva con DIARIOIMAGEN, sobre su primera producción discográfica como solista, trabajo titulado como ‘1’, álbum en el que demuestra su gran talento vocal, de composición y lírico.

“Empezamos con el grupo La Posta, y un día, estaba mi maestro Juan Carlos Calderón y entonces decidí empezar a vestir historias y a creer que lo podía hacer, y Juan Carlos Calderón me empujó, me dijo que no tuviera miedo a las disqueras, entonces me clavé y ya llevo siete años de estar trabajando, cinco años de estar haciendo el disco y tuve una experiencia muy bonita de ir a los Grammys Latino y saludar a grandes artistas, como Gloria Estefan, Santana, Black Eyed Peas, saludé a todos, y lo que me gustó de ellos es que no había ninguna ‘sangronería’, todos te saludaban muy bien, y ahí me dije que tenía que hacer mi propio camino, entonces regresé, y empecé a ver el mundo desde una perspectiva muy diferente, y quise traer, a través de la música, historias, alegrías, que la gente pueda identificarse con ellas, la música son historias, quise hacer canciones que fueran reales, que contaran historias, cada canción tiene un autor, cada tema tiene un porqué, se llama ‘1’ porque es el primer paso que doy”, dijo el cantante a este diario.

Luego de varios años de espera, el ex egresado de “La Academia”, César Robles, por fin concreta un sueño, dar a su público parte de su inspiración musical, misma que le gustaría presentar en vivo: “estoy pensando en tocar todo el disco en vivo, ya estamos montando los temas, algo muy importante es que a la gente le gusta escuchar las canciones como están en el disco, vamos a meter nuevos temas en el show en vivo, para que sea más dinámico, y porque yo admiro a muchos cantantes, me gustaría cantar en los Grammys, por el sonido perfecto de audio, me encantaría cantar en el Lunario del Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad, lo más bonito es el valor cultural y artístico que tiene este lugar, también el Teatro Metropólitan y el Auditorio Nacional, tienen algo único, y cada uno aporta algo bonito al arte y a la música”, finalizó el cantante, quien en su disco ‘1’, incluye dos canciones con invitados especiales: “Tú” (con Fela Domínguez) y “La quiero a morir” (con Carlos Rivera), además de incluir cinco videos musicales grabados en Cancún, en donde se puede ver a César Robles trabajando en la grabación de su primer disco solista, que promete conquistar las listas de popularidad.