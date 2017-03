Fonseca enamora con vallenato en el Metropólitan

Además de traer sus raíces colombianas, se atrevió a homenajear a las mexicanas, haciéndose acompañar en un bloque por el Mariachi Vargas

Arturo Arellano

Con una carrera consolidada y un nicho de fans bastante bien arraigado en nuestro país, Fonseca se presentó en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde ofreció un show cargado de emociones, lleno de ritmos y sonidos latinoamericanos, originarios algunos por supuesto de su natal Colombia, como el vallenato, pero también con la pasión de subir al Mariachi Vargas al escenario para cantar con ellos algunos temas del repertorio tradicional mexicano. Lo mismo, contó con la presencia como invitados especiales del dueto Río Roma, lo cual fue una gran sorpresa para las personas que abarrotaron el inmueble.

Todo comenzó de manera puntual, apenas unos minutos pasadas de las 20:30 horas, cuando las luces del lugar se apagaron, en medio de lasers azules y pantallas que antecedían la llegada del cantautor, la gente emocionada, sobre todo las damas, ya gritaban su nombre y éste apareció para cantar de entrada “Quererse cuando nadie”, “Confiésame”, “Hay amor”, “Enrédame” y “Entre mi vida y la tuya”, sin pausas para hablar con su público, en un alto impacto, lleno de baile, emoción, luces y un Metropólitan entregado.

En este punto y ya bañado en sudor, apenas iniciado el concierto, se permitió hablar con su público “les agradezco desde lo más profundo del corazón que se hayan dado el tiempo de venir a disfrutar de esta noche tan especial conmigo”. Continuó con “Vine a buscarte”, “Eres mi sueño”, “Ilusión”, “Paraíso” y un medley con varios de sus éxitos como “Si te acuerdas de mí”, ”Como me mira” y “Desde que te fuiste”, para cerrar este bloque estremecedor, del que destaca no solo su voz, sino el cuerpo de músicos del que se hace acompañar, entre el baterista, acordeonista y un extraordinario trompetista argentino que se lució en cada tema.

Lo anterior fue el preámbulo perfecto para una sorpresa que pocos esperaban, la presencia nada más y nada menos que del Mariachi Vargas, uno de los emblemas del género en potencia mexicano, pero que esta noche se bañaría del tinte colombiano de la voz de Fonseca. “Voy a tener el atrevimiento, con el respeto que se merecen, de cantar con el tradicional mariachi mexicano, yo crecí escuchando íconos de la música mexicana, como José Alfredo Jiménez, Don Vicente Fernández y de este último aprendí, que mientras el público aplauda, uno debe seguir cantando, y así lo haré porque no quiero que esta noche se termine y ahora voy a cumplir un sueño, el de cantar con el Mariachi Vargas”, dijo, para cantar “Se me olvidó otra vez”, “Si nos dejan” y “Amanecí en tus brazos”, con los que dejó claro que definitivamente no le salen mal las rancheras.

Luego de este momento México/Colombia, Fonseca ya tenía al público ganado, así que se permitió cantar “Prometo”, “Mi muchacho”, “Mi primera cana” y “La hamaca”, temas entre los que recordó un poco de las influencias musicales con las que creció en Colombia. “Sigo echándole flores a Vicente Fernández, pero es que es alguien que siempre ha sacado la cara por su país y sus tradiciones, lo mismo quiero hacer yo con las mías, por eso mi pasión por el vallenato y sus íconos”. Esto dio pie a la llegada de los siguientes invitados especiales, los miembros de Río Roma con quienes cantó “Caminando de tu mano” y de lo que Raúl comentó: “espero que ésta sea la primera de muchas canciones que podamos cantar juntos, ha sido un placer”. Hay que decir que si bien esta intervención fue del agrado de la gente, no causó tanto impacto como la del mariachi en su momento.

La velada siguió con los temas “Hace tiempo”, “Arroyito”, “Te mando flores” y una versión muy poco común de “Vine a buscarte” en ritmo reggaetón urbano, para finalmente cerrar con “Eres mi sueño”, haciendo de esta noche una inolvidable no solo para los fans, sino para el mismo artista que reconoció estar más enamorado de México que nunca.