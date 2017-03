Allison encenderá el Teatro Metropólitan

La banda se presentará el próximo 17 de junio

Después de un año de arduo trabajo, promocionando su cuarto álbum “Todo está encendido”, en la República Mexicana y algunos países de Latinoamérica como Colombia y Panamá, entre otros, la banda ofrecerá un show en el cual todos sus fanáticos serán parte de su historia, ya que dicha presentación quedará grabada en un DVD, que se comercializará en un futuro.

El primer corte promocional de ¨Todo está encendido”, titulado “Tú”, se posicionó dentro del top ten del género rock-pop y el video correspondiente cuenta con más de 1´500,000 views.

“Hace 10 años tocamos también en el Metropólitan y no nos dimos cuenta de la importancia de ese show, hasta que ya estábamos a punto de salir al escenario, nunca tuvimos o no nos dimos tiempo de valorar esas cosas. Veníamos de una dinámica de haber logrado muchos éxitos repentinamente y por la misma dinámica de la juventud, el sentimiento por todos esos logros tan rápido, no disfrutamos ese momento.

Creo que esta ocasión lo vamos a valorar muchisimo más, vamos a trabajar en lo que significa tener una presentación en el Metropólitan, trabajar en la producción, en los detalles, trabajar en un concepto, en mostrar lo que ha sido nuestra carrera y compartirlo con la gente que nos sigue”, promete Erik, vocalista de Allison.

La agrupación está viviendo una evolución y una madurez muy importante como personas y como músicos, están conscientes de la importancia que tiene el actualizarse y nunca dejar de crear, que deben dar ese extra que el público siempre espera, por lo que su próximo conciento en el Teatro Metropólitan, estará cargado de energia positiva y muchas sorpresas. Tocarán canciones que jamás han tocado en vivo, tambien interpretarán esos temas que reviva la nostalgia en sus fans, habrá invitados especiales, en fin, que este próximo 17 de junio, los asistentes al Metropólitan verán algo que nunca han visto de Allison.

Ahora, Allison prepara el lanzamiento de su sencillo “Miedo”, compuesto por Erik Canales/Güido Laris, del cual se realizará el video próximamente bajo la dirección del reconocido cineasta Hari Sama.