Jorge Bucay ofrecerá una histórica conferencia: “El circo de tu vida”

El doctor aseguró que desde que el público entre al Auditorio Nacional, el próximo 26 de marzo, se adentrará en la magia circense, pues además de su plática habrá presentaciones con malabaristas, acróbatas, titiriteros, payasos y magos, entre otros

Asael Grande

Después de dos años sin presentarse en la Ciudad de México, nuevamente el doctor Jorge Bucay ofrecerá una conferencia titulada “El circo de tu vida”, la cual se presentará por primera vez en México en el Auditorio Nacional, el próximo 26 de marzo.

Esta conferencia integra en su producción una serie de números de arte circense, donde plasma como parábola, los diferentes problemas con que se enfrenta el individuo a lo largo de la vida: la soledad, el desamor, la competencia, la crítica, el quedarse con las cargas de los demás, el no asumir los roles propios, el no disfrutar de la vida y un sinfín de problemáticas que frenan el crecimiento de una persona y su convivencia en sociedad: “estoy sorprendido, anonadado de estar aquí en el Auditorio Nacional, me siento muy honrado, es uno de los lugares más prestigiosos de la Ciudad de México, y me toca presentar esta travesura que es ‘El circo de tu vida’, me llena de satisfacción, es un espectáculo en el que el público tiene mucho que descubrir cuando suceda, es un nuevo modelo de conferencia sobre superación personal y desarrollo individual, no creo que haya una experiencia previa utilizando como herramienta el circo, y todo lo que significa, y también es una apuesta de productores, de artistas, hombres y mujeres de circo, el espectáculo en sí, o la performance, va a ser una fusión entre muchas disciplinas, mezcladas, entroncadas, y enlazadas con algunas de las pocas ideas que yo he desarrollado durante mi experiencia como terapeuta, como orador, y como autor, el objetivo es ayudar, empujar, en lo que yo creo es el primer paso de la realización de uno como persona, que se llama el saberse, el conocerse, el reconfortarse con uno mismo, estar orgulloso de ser quien uno es, este ‘Circo de tu vida’ va a ser un espejo donde aquél que quiera mirarse, por encontrarse desde muchos lugares, para completar la imagen que a veces no tenemos completa de nosotros mismos”, dijo Bucay, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino, durante la conferencia de prensa para platicar sobre “El circo de tu vida”, conferencia que presentará este próximo 26 de marzo a las 18:00 horas, en el Auditorio Nacional, en donde malabaristas, acróbatas, titiriteros y magos, abrirán el telón para que el doctor Bucay, nos muestre cuál es nuestro rol en ‘El circo de la vida’ y cómo éste necesita de cada integrante para tener una sociedad completa que se traduzca en un individuo feliz en armonía y equilibrio.