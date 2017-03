Jorge Bucay presentará el más reciente libro de Gaby Pérez Islas

En la ruta de las letras

Patricia Correa

El libro “La niña a la que se le vino el mundo encima”, bajo el sello de Editorial Diana, será dado a conocer este jueves 16 de marzo a las 19:30 horas en el Foro de la Juventud del Poliforum Siqueiros con la presencia de los dos grandes escritores

-¿Por qué es importante los niños entiendan el proceso de las pérdidas?

“Yo creo que durante años, hemos omitido hablarles a los niños del tema, como creyéndolo que es muy duro, que es muy fuerte para ellos, pero lejos de protegerlos, los estamos poniendo en riesgo, hay temas duros de hablar en la vida como puede ser el abuso sexual, y sin embargo, no vas a mandar a un niño a un campamento de verano sin haberle hablado de esto, sin haberle dado todas las herramientas para que se proteja, hablar de la pérdida es un poco así, porque quisiéramos que no les pasara nada en la vida, pero por otro lado, tenemos la certeza de que tendrán pérdidas y entre más pronto les enseñemos a manejarlas y les enseñemos que aunque tengamos esta sensación de tener el mundo encima, no siempre será así, lo único bueno de lo malo es que pasa, no te vas a sentir así para siempre, las cosas cambian, y hay muchas herramientas que te pueden ayudar a construir tu vida en momentos de dificultad, ahí es donde entra la tanatología”.

-¿Por qué a veces los niños cambian por ser aceptados en un grupo?, como lo que le pasó a la protagonista del cuento, Karen, que tiene un don especial, pero al ver que los demás no lo tienen lo oculta y cambia por ser aceptada.

“Definitivamente lo captaste en su esencia totalmente, porque este es el don que tiene Karen en el libro, determinado don, pero cada niño, cada joven de nuestra sociedad tiene un don especial, por no ser diferentes, por confundirse entre los tonos grises de la masa, oculta esos talentos que tiene, no los manifiesta, porque lo que menos quiere es ser el diferente o el especial, sin darse cuenta que esto hace que perdamos lo más importante del encuentro existencial con alguien que es descubrir su unicidad”.

-En el cuento los papás de Karen, querían que ella se quedará a cuidarlos, como hija menor, que no siguiera sus metas. Háblanos un poco de esto:

“Fíjate que esto quisiéramos que no fuera así en nuestro país, pero en muchos lugares siguen pensando de esta manera, siguen no priorizando mandar a las niñas a la escuela, a una institución superior, les dicen -y tú para que si te vas a casar o te vas a quedar a cuidar a tus papás- les cierran posibilidades, y esto no es un tema del pasado, aunque los pueblos del libro se llamen, el ayer, el hoy y el mañana, que es una metáfora muy linda de las costumbres que tenemos, yo creo que esto sigue sucediendo, que México tiene un poco de ese ayer, un poco de hoy y un poco de mañana, y está ahí mezclado, como yo lo decía en el libro, no hay que juzgar a los padres, ellos hacen lo mejor que pueden, hay que entenderlos y nosotros hay que llenarnos de recursos para saber pelear las cosas que realmente queremos, elegir nuestras batallas, no desgastarnos en todos los conflictos que podamos tener con los padres, pero si elegir cuales batallas vale la pena lograr para tener tu futuro, tu proyecto de vida”.

-“Los mejores momentos de nuestra vida no suele están relacionados con los grandes eventos en que gastamos dinero, ni en los que estuvieron presentes muchas personas, tienen más que ver con los pequeños momentos extraordinarios en un día ordinario”, una frase muy relevante que viene en tu libro, cuéntanos un poco.

“La tanatología nos enseña eso, acuérdate que no me puedo despegar de esa formación tanatología, en la que te dicen -vive el hoy- estos días sencillos, estos días ordinarios, en los que luego las mamás se pasan quejándose, tengo que llevar a mi hijo, tengo que ser el chofer, tengo que ver la tarea, etc., les digo que después van a estar lamentándose porque ya no hay chicos en casa, porque ya crecieron, porque ya no te necesitan, vas a tener un síndrome del nido vacío, por eso les digo que vivan el momento, sin quejas, sin lamentaciones, disfruta la vida, porque se pasa muy rápido, te lo digo yo que trabajo con la muerte todos los días y la vida dure lo que dure es corta”.

