Sabor es Polanco, listo para deleitar los paladares más exigentes

Se realizará el 1 y 2 de abril en el Campo Marte y tendrá a Querétaro como estado invitado, con sus mejores vinos y quesos

Arturo Arellano

Uno de los festivales gastronómicos más esperados del año es Sabor es Polanco, que en su cuarta edición prepara algunas sorpresas extra a lo que ha sido anteriormente, de entrada ofrecerá tarjetas con un 20% descuento anual en los restaurantes participantes. Por otra parte tendrá a Querétaro como estado invitado y arribará al lugar con lo mejor de sus vinos y quesos para deleite de todos los asistentes.

Como cada año, se contará con la presencia de los mejores restaurantes de Polanco y algunos grupos musicales que amenizarán el evento, a realizarse los días 1 y 2 de abril en el Campo Marte.

Alejandro Garza Díaz, director general de Sabor Es Polanco explicó que esta edición de Sabor es Polanco estará dedicada a cuatro mujeres chef, que serán galardonadas los días del evento, por su desempeño y dedicación en el tema de promover la gastronomía mexicana en el mundo. “Tendremos el honor de reconocer la trayectoria de cuatro mujeres chef, que han sido de vital importancia para la promoción de la gastronomía mexicana en el mundo: Alicia Gironella del Tajín, Patricia Quintana, la señora Carmen Ramírez, que la mayoría conocemos como Doña Titita y Marta Ortiz, quienes recibirán en el evento un reconocimiento, una escultura, así como un trofeo de diseñadores mexicanos”, señaló en conferencia de prensa.

Entre las novedades del festival, adelantó que se van a vender tarjetas de descuento para usar todo el año en restaurantes participantes, con un valor del 20%, “de manera que si durante el año vas a alguno de los restaurantes y haces un consumo de mil pesos, pagarás únicamente 800, lo cual es de gran apoyo, tanto para el comensal como para los restauranteros, es una manera de fomentar la visita de estos lugares, que además ofrecen la mejor comida de la zona. Sabor es Polanco es un festival para quienes les gusta el buen comer y les aseguro que no se van a arrepentir”, anunció Alejandro Garza.

Hugo Burgos, secretario de Turismo de Querétaro, adelantó que con la presencia del estado en el evento “podremos mostrar lo mejor de las vinícolas y queseras queretanas, pondremos al alcance de los asistentes algo de lo que mejor se sabe hacer en Querétaro, nos da mucho gusto porque además podremos promover nuestros pueblos mágicos y rutas turísticas. Es un placer reconocer que el 60% de nuestro turismo es procedente de la Ciudad de México, por lo que nuestro lazo con la capital es muy estrecho y este evento lo fortalecerá”

En tanto, Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Turismo federal, indicó que “lo que buscamos aún con los recortes presupuestales es lograr la meta de los 400 eventos gastronómicos anuales, que realizamos y consideramos que se pueden incrementar. Inclusive estamos buscando eventos con impacto internacional, próximamente participaremos en la NRA, en Chicago, por primera vez, en colaboración con la Canirac”.

Serán por lo tanto más de 200 platillos diferentes, listos para deleitar a las 5 mil personas que se esperan en el festival. “El evento por sus características ya no puede crecer más. Empezamos con 2 mil y ahora esperamos 5 mil, pero no es un número que vamos a crecer, pues el Campo Marte no permite mayor capacidad y la idea es que la gente tenga un trato preferencial, sin hacer filas y de manera inmediata”.

Los restaurantes participantes se pueden consultar en las redes sociales y página de internet del evento, mientras que los boletos están a la venta a un precio a partir de los 700 pesos todo incluido, esto quiere decir que con el boleto de acceso, adentro no se tiene que pagar nada más y se tiene derecho a consumir lo que se desee.

A la conferencia de prensa asistieron Hugo Burgos, secretario de Turismo de Querétaro; Jorge Mijares, presidente de la Canirac de la Ciudad de México; Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Turismo federal; Hugo Vela, presidente nacional de Canirac; Eduardo Ymay, director general de Grupo Real Turismo; Goretti Alfaro, director general de Planeación y Desarrollo Turístico, y Alejandro Garza Díaz, director general de Sabor Es Polanco.