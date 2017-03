AMLO en la ONU

Desde el portal

Ángel Soriano

Una tormenta de nieve impidió al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador acusar ante la ONU, en su sede de Nueva York, las atrocidades de la administración Trump en contra de los ciudadanos ilegales de diversas regiones del mundo que habitan en la Unión Americana, y en especial contra los mexicanos; pero no sólo el mal tiempo, sino la confrontación que escenificó con padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Es evidente la politización del lamentable episodio de los normalistas de Ayotzinapa, no sólo por la crueldad en que fueron victimados –aunque ninguna acción de violencia puede ser justificada-, sino porque en este caso intervienen diversos actores y partidos políticos, de los clásicos que se acomodan de acuerdo a los tiempos, como el ex gobernador guerrerense Ángel Aguirre, hasta los que rentan las franquicias partidistas con otros propósitos.

Tal vez ese pudo ser el caso de José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala al que se le atribuye, junto con su esposa, manipular a las corporaciones policiacas, estatales, municipales y federales, con fines aviesos; increíble que su “control” involucrara al mismo Ejército; sin embargo, ha sido señalado culpable y está en prisión; otros, sin embargo, gozan de cabal salud y disfrutan de los bienes acumulados en el ejercicio del poder.

López Obrador también ha sido involucrado en tan penoso hecho: Antonio Tizapa, padre de José Antonio Tizapa, normalista sacrificado, lo relaciona con Abarca y el ex gobernador priista y luego perredista Aguirre Rivero; serán los gajes del oficio, pero rentar las franquicias partidistas lleva sus riesgos: unos la usan para el bien y otros para el mal. Y las consecuencias están a la vista.

TURBULENCIAS

Hechos para legitimar: Murat

Al presentar un informe de resultados a 100 días de su administración, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo: “Sé que ganamos una elección, pero la credibilidad y la legitimidad de un gobierno no se da con los votos, sino con el quehacer diario del servicio público, con resultados y hechos; en equipo”, e indicó que en este breve periodo las obras y acciones realizadas se ha basado en los 5 ejes que rigen su administración, y son resultado de un esfuerzo interinstitucional y de los tres niveles de gobierno, acompañado de una participación social activa; sin embargo, la ciudadanía cuestiona la continuidad de los bloqueos, las presiones de los grupos sociales, y la impunidad reinante hacia quienes han saqueado las arcas públicas…Por ejemplo, el edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández Fraguas, quien ante la expectación general cuando asumió el cargo el 1 de enero ofreció acabar con las marchas y plantones, cedió a la exigencia de 5 sindicatos en dos asuntos cuestionables a su administración: la desaparición de 29 millones de pesos del pago de pensiones y la frustrada privatización del alumbrado público. Hasta hoy, los jóvenes en la administración pública –no en el poder porque no lo ejercen-, no han demostrado pericia y han tenido que echar mano de verdaderos dinosaurios, como es el caso del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, que se mantiene en el medio político local desde la época del gobernador Víctor Bravo Ahúja, en la década de los 70`s…La Comisión de la Ciudad de México, que preside la diputada Cecilia Soto González (PRD), aprobó un punto de acuerdo para exhortar al jefe del gobierno de la CDMX y al director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), a que establezcan un plan emergente de mantenimiento mayor en todas las líneas del Metro, ante el envejecimiento y deterioro de sus instalaciones, donde hay fugas de agua que afectan las paredes, pisos fracturados y con desniveles, así como escaleras con las losetas de mármol con cuarteaduras…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com