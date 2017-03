Maleyerba, uno de los libros más violentos para también el más extraordinario

Con este libro, Javier Valdez Cárdenas entra de manera definitiva en la historia de la crónica en México

Malayerba es uno de los libros más violentos que se han publicado en los últimos años, y también de los más interesantes, precisos, extraordinarios. Es la crónica, necesariamente fragmentaria, de la violencia del narcotráfico en el norte de México, o más bien de la experiencia de ese acaecer violento tal como se manifiesta cotidianamente en aquella zona del país: la vivencia de los niños, de los empleados y empleadas, de los ciudadanos de a pie; de los narcos incipientes y los pesados. Y es también un poderoso registro sonoro de la infiltración de esa experiencia terrible en la lengua de todos los días, en el habla de la calle. Con este libro, Javier Valdez Cárdenas entra de manera definitiva en la historia de la crónica en México, y lo hace por la puerta grande. «En cada esquina el monstruo nos sopla a la cara. Todos de alguna manera somos culpables. “¡Ay, no mames, no exageres!”, me dice un amigo mientras le da otra calada a su porro. Todos, de alguna manera, podríamos ser personajes de Javier Valdez Cárdenas. Y el que esté libre de culpa, que arroje la primera bala”.

JAVIER VALDEZ CÁRDENAS (Culiacán, Sinaloa, 1967) es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como periodista, ha obtenido numerosos premios en México y otros países, entre los que destacan el Premio Sinaloa de Periodismo y el International Press Freedom Award del Comité para la Protección de Periodistas, con base en Nueva York. Ha publicado distintos libros sobre el narcotráfico, entre ellos, Miss narco (2009), Los morros del narco (2011), Con una granada en la boca: heridas de guerra del narcotráfico en México (2014) y Huérfanos del narco. Malayerba reúne una selección de crónicas que se publicaron originalmente en el semanario Ríodoce, que Valdés Cardenas fundó, con otros periodistas sinaloenses, en 2003.