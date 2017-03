Frank Di lanza atrevido disco debut “No. 1”

El cantante incluye temas en balada, pop y hasta sinaloense, mostrando su versatilidad y capacidades vocales

Arturo Arellano

Luego de su exitoso paso por “La Voz… México”, Frank Di, comienza a tomar vuelo en lo que se refiere a su carrera profesional, ahora por fin y para el gusto de sus fans, con un disco bajo el brazo, titulado justamente “No 1”, en el que ha demostrado ser un artista versátil y atrevido, pues ha incluido temas dentro de diversos géneros como el pop, la balada y hasta un tema en sinaloense, este último junto a la banda Agua Caliente. El disco ya está disponible en plataformas digitales.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantante se dijo satisfecho con el producto que está ofreciendo a la gente y explicó que “es en su mayoría un disco balada/pop, pero también con toques de electrónica, es padrísimo, porque en esta actualidad la fusión de género está dando mucho de qué hablar, el resto son balada orgánica, con piano, guitarra, acústica, batería y bajo. Me decidí también por emocionarme y arriesgarme a meter una canción en banda sinaloense. Es un tema original, en cuanto a letra es, fue una locura que se nos ocurrió, con un productor de Tijuana y con la banda Agua Caliente”.

Sobre este tema ahondó diciendo “Yo soy bandero frustrado, me gusta la banda como El Recodo y la MS, creo que muchas veces, no importa el género, sino la letra, ya que la música es eso, es libertad, arriesgarse a cantar lo que te gusta. Antes no lo había hecho, pero cuando los productores me invitaron, acepté, y aunque al principio me daba miedo, porque no sabía qué iban a decir y podían pensar que no sabía definirme, creo que nadie puede decirme qué puedo o no cantar y por algo el destino se pone las cosas. La canción se llama ‘Dame una oportunidad’ y las críticas hasta ahora han sido buenas, me arriesgué a hacer un show en Tijuana justamente con banda, porque me lo pidieron así y gustó mucho”, asegura.

Cabe destacar que cada tema de este disco es original e inédito por lo que agregó “creo que los artistas independientes, o tal vez de todo tipo, nos gustan las cosas nuevas, porque incluso haciendo covers, los que lo hacen es con arreglos nuevos, a la actualidad. Sin embargo, qué mejor que un artista nuevo, pueda ofrecer y mostrarse con canciones nuevas y arriesgarse, que puedan ofrecer temas dentro de su gusto para mostrar su identidad y sentimientos. Tengo la esperanza y casi seguridad de que más de alguno se va a identificar con los temas de Frank Di”.

Adelantó que una de las canciones que causaron polémica a su lanzamiento del disco fue “Muérete”, tan solo por el nombre, pero explica que “a lo mejor alguien siente eso, que dice la canción, pero no es que lo vayas a hacer de manera literal. Estamos en un país donde la libertad de expresión es prioridad, debemos poder decir lo que pensamos sin que nadie te esclavice, el punto debe ser ese, la expresión y libertad de cualquier ser humano, ‘Muérete’ fue una canción que despertó polémica, pero yo no digo saca la pistola y muérete, sino de matar sentimientos que te hacen daño. Es para cuando más sufres y te llegan las canciones como ésta, para que puedas desahogarte, es arriesgarte a decir las cosas como las sientes, pero no vamos a matar a nadie con ello”.

Comentó que la prueba real es cantar en vivo “porque las grabaciones de pronto son superficiales, a muchos artistas los arreglan la voz, pero el público es exigente y yo creo que está padre que lo sean, porque cuando me presente en vivo me obligo a cantar con el mismo sentimiento con el que escribí la canción o me la escribieron, tener empatía con ese sentimiento y hacerlo llegar a la gente”.

El disco ya está disponible en formato digital y en sus conciertos se podrá conseguir en físico, de entrada el primer show case lo dará el 17 de marzo en Cuernavaca, para luego cumplir fechas en Toluca, Monterrey y otros espacios que irá confirmando a través de sus redes sociales.