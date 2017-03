A&E estrena la segunda temporada de “Mi vida con Síndrome de Down”

Gran estreno: viernes 17 de marzo a las 21:00 horas

En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo) A&E estrena la segunda temporada de Mi Vida con Síndrome de Down, la serie ganadora de un premio Emmy a mejor reality no estructurado y homenajeada por la Television Academy Honors, que cuenta la vida de un grupo de jóvenes adultos con síndrome de Down y cuyo estreno será el viernes 17 de marzo.

Producida por Bunim/Murray producciones, la serie relata y exhibe las historias de estos siete jóvenes del sur de California junto con sus familiares y amigos: Rachel (33), una joven que trabaja en una compañía de seguros y que sueña con casarse; Sean (22), un excelente golfista y deportista y un gran rompecorazones; John (29), un apasionado de la música y el rap nacido para entretener; Steven (25), un aficionado del cine que trabaja lavando platos en un estadio de beisbol de Anaheim, CA, y que atiende en un local de comidas; Cristina (26), una dulce y compasiva joven que trabaja en una escuela secundaria y que adora a su novio con el que mantiene una relación hace más de cuatro años; Megan (23), una emprendedora de la moda que creó una marca de ropa y que además quiere concretar su sueño de ser productora de cine, y por último, Elena (29); una gran cocinera que abraza a la vida y a la que le encanta bailar y escribir poesía.

En su primera temporada, Mi Vida con Síndrome de Down, no sólo registró records de audiencia, sino que fue reconocida y premiada con un Emmy en su última entrega y, además, fue una de las seis homenajeadas durante la novena edición de la Television Academy Honors, premio que celebra y reconoce la programación que crea conciencia, educa y motiva al público. Además, cabe destacar que en mayo del pasado año, en honor al estreno de la serie, el artista argentino Juan Manuel Rozas, pintó un bello mural en la Ciudad de México con una conmovedora imagen, con el fin de generar conciencia sobre el síndrome de Down.

En esta segunda temporada que consta de 10 episodios, los jóvenes y sus familias continúan con sus vidas con una perspectiva fresca y honesta a medida que la serie se adentra en su independencia personal y sus relaciones, incluyendo nuevos amigos dentro de la comunidad que también aparecerán en el programa. Mi Vida con Síndrome de Down además, les da voz a los parientes, permitiéndoles hablar sobre las alegrías que cada uno de sus hijos les da a sus familias, y los desafíos con los que se encuentran día a día para ayudarlos a vivir lo más independientemente posible.

Para el final de temporada, A&E presentará un capitulo extra, que será un especial de una hora con un conmovedor vistazo al detrás de escena mientras el elenco de Mi Vida con Síndrome de Down sigue alcanzando las estrellas.