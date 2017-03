Niegan “picos atípicos” de influenza en el país

Abasto suficiente de Oseltamivir: IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, descartó que el virus de la influenza en México registre “picos atípicos” respecto de años anteriores, aunque garantizó que el organismo está “preparado” ante un eventual repunte de la enfermedad.

“Estamos totalmente preparados. No hemos tenido, en reportes, ni de casos ni de muertes; un escenario distinto a los años normales”, subrayó el funcionario del IMSS en el marco de la clausura del Encuentro Médico Quirúrgico de Ginecología-Oncología.

En entrevista posterior al evento, recordó que la víspera, el subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, Pablo Kuri, dio a conocer “que los casos de este año son menos de la mitad que los del año pasado”.

Tras afirmar que no se ha tenido ninguna falla en el suministro de Oseltamivir, que es la sustancia activa de Tamiflu, destinada al tratamiento de la influenza, Mikel Arriola comentó que ayer se dio el resultado de una licitación, en la cual se logró un ahorro de 55 por ciento en la compra de cada unidad del medicamento, pues en lugar de 390 pesos se adquirió en 150 pesos.

“Lo que le tenemos que decir a la población, y todos nosotros tenemos que saber, es que no vayamos por Tamiflú a la farmacia, vayamos por Oseltamivir. Las farmacias hoy están perfectamente bien surtidas de Oseltamivir”, enfatizó.

Recordó que cuando se pierde una patente, lo que se pide al mercado, tanto en compra pública como en la privada, es la sustancia activa, y generalmente es más barata que la que estaba como único producto en el mercado.

“Entonces, cuando la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) liberó el año pasado tres registros de genérico de Oseltamivir, nosotros lo que hacemos es salir a comprar Oseltamivir; entonces ya tenemos tres proveedores, donde estamos haciendo de un año a otro un ahorro de recursos”, resaltó.

Aumentan casos, dice investigador

Contrario a los reportes oficiales, Mauricio Rodríguez Álvarez, de la Facultad de Medicina de la UNAM afirma que los contagios han aumentado y se espera que sigan apareciendo debido a que la temporada no ha concluido.

“Desde hace unos días hay una percepción clínica y social de que el número de casos de influenza ha aumentado, y en efecto, estamos ante más casos en los hospitales, que aún no se ven reflejados en los reportes oficiales; no obstante, mucha gente se ha enterado de que un familiar, un amigo o un conocido ha adquirido recientemente esta infección viral respiratoria”, señaló el académico.

Rodríguez Álvarez dijo que se debe tomar en cuenta que aún no concluye la temporada de influenza, hay muchos casos y se espera que sigan apareciendo.

El 51% de los casos reportados se concentran en Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí y Estado de México.

El profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la máxima casa de estudios explicó que se ha dado por sentado que prácticamente terminó el invierno y por ello las infecciones respiratorias deberían disminuir, pero no es así.

“Siguen los cambios bruscos de temperatura y contagios de los casos que se produjeron hace tres o cuatro semanas, por eso se observa un incremento en la actividad del virus de la influenza en la comunidad, que probablemente se verá reflejado dentro de dos o tres semanas en los reportes oficiales”, comentó.

La información que publica la Dirección General de Epidemiología tiene un retraso de por lo menos dos semanas, debido al procesamiento de muestras y a la preparación de los datos, explicó el universitario.

De octubre del año pasado –cuando inició la temporada de la enfermedad– a la fecha, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS) del gobierno federal ha confirmado tres mil 114 casos de influenza, y 229 defunciones por esa causa.

Ante el repunte de la enfermedad en esta temporada Rodríguez Álvarez consideró que lo más importante es la prevención de nuevos casos y complicaciones, así como romper la cadena de contagios.

Advirtió que la vacunación ya no es eficaz a estas alturas del año, “ahora debemos dedicarnos a detectar el padecimiento y pedir a los enfermos que busquen atención médica, que no se automediquen, que no vayan a sus centros de trabajo ni a lugares públicos… que permanezcan en casa hasta que los den de alta. Asimismo, es importante hacer todo lo necesario para que no sufran complicaciones como neumonía, bronquitis o asma”, subrayó.

Algunos de los síntomas de la influenza son: fiebre (generalmente alta y difícil de controlar); malestar general; sensación de cansancio; dolor muscular, de cabeza, garganta y cuello (a veces); salida de moco; estornudos y tos.