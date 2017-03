La doctora Diane Pérez te dice cómo estar “En forma y sin kilitos de más”

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Editorial Aguilar presenta este libro sobre hábitos alimenticios, pensado para las familias mexicanas

La mayoría de los seres humanos tiene sobrepeso por una sencilla razón: comen más de lo que su organismo necesita para funcionar. ¿Te has puesto a pensar por qué comes? ¿Comes para vivir o vives para comer? ¿Por qué sigo comiendo si ya no tengo hambre? ¿El agua sí ayuda a bajar de peso? Las respuestas a todas estas preguntas las ofrece la doctora Diane Pérez, que en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, nos dio más detalles.

-Este libro nos hace ver lo importante que es llegar a un peso ideal, cuéntanos un poco como surge la idea de escribir este libro.

“Cuando yo tuve a mi segundo bebé, obviamente me quedé con algunos kilos de más y para tratar de perderlos, me di cuenta que no era tan fácil como trece años atrás que tuve a mi primera hija, me puse a investigar de qué manera podía recuperar mi peso, recuperar la figura, no nada más por estética, sino por salud, estaba yo en Estados Unidos y tuve la oportunidad de conversar con investigadores que se dedicaban a la cuestión de la pérdida de peso, me puse a leer libros, y lo empecé a implementar, primero en mi persona, y como vi que resultaba, pensé que probablemente le iba a resultar a muchas otras personas”

-En el libro mencionas que la mayoría de las personas comen más de lo que su organismo necesita para funcionar, y se come por cuatro motivos: para tener energía, por placer, por aburrimiento y por ansiedad, cuéntanos un poco de esto.

“Yo empiezo el libro diciendo que es muy sencillo, finalmente uno tiene sobrepeso porque come más de lo que el organismo necesita para vivir, es bien fácil la ecuación, entonces me puse a investigar por qué comen las personas, obviamente comen para obtener energía que es la forma ideal por la cual tenemos que comer, pero muchas personas comen por placer que también es válido, lo que les gusta, lo comen, aunque no sea lo más saludable, esas dos formas de comer son válidas, pero no sé si te ha tocado que estas horas y horas en una oficina, de repente divagas, se te antojan cosas de comer, estás aburrido y comes sin darte ni siquiera cuenta de lo que te comiste, justamente esto es lo que tenemos que contrarrestar, solo comer lo que nuestro organismo necesita para funcionar, para poder realizar nuestras actividades, y por supuesto darnos nuestros gustos de vez en cuando, pero tenemos que eliminar el comer por aburrimiento o por ansiedad”.

-En cuánto a las dietas, citas: “Lo que me funciona a mí, no puede funcionarte a ti”, es importante que los lectores no se tomen a la ligera hacer cualquier dieta.

“Cuando yo estudié medicina, a mí me enseñaron que hay enfermos, no enfermedades, tú puedes tener la descripción clarísima de un padecimiento, pero ese padecimiento se va a manifestar de manera distinta en cada persona, en función de nuestras características genéticas, entonces lo mismo pasa con las dietas, la que me funciona a mí, a ti te puede hacer daño, por eso es bien importante que tengamos buenos hábitos, en función de nuestra persona, de nuestras necesidades, de nuestra cultura, y lo que sí, es que hay cosas que podemos modificar, los malos hábitos por buenos, podemos perder peso sin ni siquiera darnos cuenta, tu puedes hacer una dieta por un tiempo determinado, pero si tú no mantienes ese régimen alimenticio vas a volver a subir de peso, ya que solo hiciste modificaciones momentáneas, y a la hora que vuelves a lo anterior, vas a recuperar el peso que perdiste, hay que hacer modificaciones que perduren, que tú puedas hacerlas para toda tu vida sin que te cueste trabajo, ni que las sufras”.

-En el libro vienen las enfermedades que nos pueden ocasionar tener un sobrepeso, háblanos de esto.

“El sobrepeso influye para empezar de manera directa, porque incluso ya se le llama diabesidad, el sobrepeso es factor de riesgo para desarrollar diabetes, sobre todo la grasa que se acumula alrededor de las vísceras, incluso hay un capítulo completo dedicado para saber por qué importa si tienes panza o lonja, que es muy distinto si tienes una obesidad generalizada, el sobrepeso afecta muchísimo a los órganos, el aparato músculo esquelético, te afecta todo tu autoestima en general, que es tan importante”.

patolina22@hotmail.com