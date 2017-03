PRD, “una cubeta de cangrejos”

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ayer, luego de meses de jaloneos, tomas, renuncias, amenazas y decenas de declaraciones altisonantes el CEN del PRD escogió –con 16 votos a favor y 6 en contra– al ex alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Zepeda como su candidato a la gubernatura del Estado de México.

Con esta decisión la dirigencia del sol azteca deja fuera de este proceso a Javier Salinas, Max Agustín Correa, Plácido López y José Eduardo Neri Rodríguez.

Cumplido el trámite, Rodríguez alegó fraude y renunció al PRD, calificó de “amañada” la encuesta base que sirvió a la dirigencia para tomar su decisión en favor de Zepeda, y anunció que se llevaría sus votos “a otro partido” (no mencionó a cual), “donde más le duela al PRD”, subrayó.

Con Zepeda como candidato el PRD llega tardísimo y en las peores condiciones a la contienda por la gubernatura del Estado de México, donde sus contrincantes, Alfredo del Mazo Maza del PRI; Josefina Vázquez Mota del PAN y Delfina Gómez, postulada por AMLO-Morena llevan ya un largo tramo en campaña.

Dueño de una candidatura casi muerta, el ex alcalde Zepeda afirmó que en los apenas 2 meses que le quedan de campaña, no sólo será un contendiente muy competitivo sino ganador.

Para siquiera cumplir una mínima parte de eso, Zepeda va a tener, primero, que allegarse a quienes compitieron junto con él por la candidatura del PRD.

Luego sumar a los otros aspirantes a fin de sumar fuerzas, su otro reto será el de competir contra Andrés Manuel López Obrador quien realiza campaña acompañado por Delfina y, después de todo ello, va a tener que superar a la panista Vázquez Mota y al priísta Alfredo del Mazo, sin duda el candidato a vencer.

APENAS ES INICIO

El doloroso y complicadísimo parto del candidato al Estado de México, es apenas uno de los muchos frentes abierto en el PRD en un momento en que a su dirigente nacional, Alejandra Barrales, ya no sufre por lo fuerte del jaloneo y los enfrentamientos internos, sino por lo tupido de ellos.

Colocada en una especie de cubeta llena de cangrejos, Barrales ve cómo sus acuerdos y negociaciones pasan casi de inmediato a formar parte del fondo de esa cubeta que es hoy su partido, donde todos jalan al que quiere subir para impedirle llegar arriba.

En este contexto BARRALES TIENE dos retos graves y urgentes de solución para ella:

conducir la carrera de selección del abanderado presidencial donde compiten Miguel Ángel Mancera y los gobernadores Graco Ramírez y Silvano Aureoles.

El segundo y más urgente, que no el más importante, es desenredar el galimatías que le armó Miguel Barbosa con su prematura adhesión a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

En este caso cada día que pasa más se le enreda la trama y aleja la posible solución.

El asunto ahí es que el coordinador saliente Miguel Barbosa, le sembró a su sucesor, el michoacano Raúl Morón, con el apoyo de una bancada cuya mayoría está integrada por senadores que no son ya del PRD.

En medio de esto Barrales no ha logrado que Dolores Padierna sea reconocida como coordinadora interina de esa fracción.

Y Padierna, que estaba tranquila y sin mayores problemas, al ser designada como coordinadora interina en lugar de Barbosa, es lanzada a un cargo que no quería para encontrarse con que sus propios compañeros le hacen bullyng político y vacío dentro del poder.

Ella lo explica así:

“Me enteré por los medios que había una lista con la firma de 15 de 19 legisladores con la que Barbosa pretendía crear una fracción independiente… él quería que los otros se salieran del partido (PRD) e irse como independientes, abandonar el grupo parlamentario del PRD… ellos le dijeron: ni soñando…

“Miguel Barbosa, jugó a quedarse con el Grupo Parlamentario del PRD como grupo independiente… pero leyendo el artículo 71 y artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso, al cual pertenece el Senado de la República, se encontraron con que pueden formar grupo parlamentario única y exclusivamente los miembros del partido político y sí como independientes, pero sin prerrogativas…

“Él jugó a que serían un grupo independiente… pero cuando se les notificó que un grupo independiente carece de prerrogativas, entonces cambiaron de estrategia y entonces Barbosa dijo que siempre no se sale del PRD, que él sigue siendo del PRD, y que puede seguir siendo coordinador de personas independientes, o ajenas al PRD, lo cual es absolutamente imposible jurídicamente…”

En este punto, dice Dolores Padierna, fue cuando el senador Pablo Escudero interviene y en violación del Artículo 25 numeral 2 del Reglamento del Senado no la reconoció como la nueva coordinadora interina del grupo del PRD.

“No reconoció que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD tiene facultades para remover (a su coordinador parlamentario) y es un asunto interno de nuestro partido que el presidente del Senado debió haber asumido y acatado porque no le corresponde a él determinar quién es o no el coordinador de un grupo parlamentario, en este caso del mío… entro yo por reglamento y ahora soy coordinadora temporal…”

Eso, indicó, fue lo que ocurrió en el plano jurídico.

En lo político, afirma, “yo no estoy reclamando ningún cargo. Como vicecoordinadora general del PRD he podido desenvolverme en las tareas que el propio grupo ha determinado; creo que he sido una legisladora responsable y he defendido con el alma y con toda la preparación de que he sido capaz a mi partido y las tesis que la izquierda enarbola, y no estoy buscando ningún cargo, pero sí estoy dispuesta a respetar una resolución que emitió un órgano de mi partido.

“Yo soy respetuosa de mi partido, he defendido a Miguel Barbosa en todo este proceso todo y en todas las ocasiones; todos estos años he sido su brazo principal de apoyo, en el Consejo Nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional mis compañeros, mis compañeros de mi corriente: Izquierda Democrática Nacional argumentaron en contra de la remoción de Miguel Barbosa, votaron en contra de la remoción, o sea la más solidaria con Miguel he sido yo.

“Entonces, no me merezco de parte de Miguel que saque firmas argumentando ante los medios asuntos que él bien sabe que no tienen validez jurídica.

“Yo, finalmente, políticamente digo: no estoy buscando ningún cargo, ahorita estoy de coordinadora temporal porque así lo estipulan las reglas, la ley, y yo las estoy acatando y asumiendo, y voy a convocar en mi carácter de coordinadora sustituta, voy a lanzar una convocatoria al grupo parlamentario para que elijan al coordinador o coordinadora de su preferencia nada más”.

Pese a todo esto, Barbosa ha continuado manipulando al grupo y enredando más y más las cosas lo cual ha derivado en que hoy el Senado está metido totalmente en el enredo mientras que la dirigente del PRD Alejandra Barrales no logra avanzar en ninguna solución.

Así las cosas, de los 22 senadores con que inició el PRD esta legislatura, hoy sólo quedan claramente 4. Otros dicen ser perredistas pero andan desde hace tiempo en la filas de Morena y de Andrés Manuel López Obrador.

Frente a este hecho la pregunta para Dolores Padierna es: qué pasa si todos se van y se quedan sólo los cuatro… ¿pierden el grupo? (ello porque el reglamento indica que sólo puede haber grupo si hay más de 5 senadores)

“No hay problema, ya lo tenemos calculado… es imposible que el PRD se quede sin bancada, ¡nada más eso es lo que nos faltaría!…”, responde un tanto exaltada.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa