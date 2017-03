Michael Jackson renace en la piel de Rodrigo Teaser

Uno de los mejores imitadores del mundo presentará su “Tributo al Rey del Pop” en el Teatro Metropólitan este 18 de marzo

Arturo Arellano

Rodrigo Teaser es uno de los mejores imitadores de Michael Jackson en el mundo y en esta ocasión, después de haber pisado muchos grandes escenarios del planeta, toca el turno de traer su “Tributo al Rey del Pop” a México y la sede será el Teatro Metropólitan de esta ciudad capital mañana sábado18 de marzo, donde llegará con su espectáculo cargado de éxitos absolutamente cantados en vivo, con excelentes músicos y una producción visual bastante impresionante.

Por si lo anterior fuera poco, Rodrigo Teaser cuenta con la participación especial de Lavelle Smith Jr, coreógrafo y amigo de Michael Jackson durante gran parte de su carrera y hasta su fatal deceso.

En entrevista exclusiva con DIARIOIMAGEN, Rodrigo Teaser adelantó algunos detalles y reconoció que “Michael Jackson tuvo una forma particular de bailar y de cantar, que por nada es sencillo de aprender, menos hacerlo con la misma intensidad y forma, ese es el mayor de los retos. Yo comencé muy niño, me dedicaba apenas a bailar y así fue por muchos años, luego de adolescente entré a canto, fue un proceso largo, hasta que llegué a un nivel de show con músicos y producción en vivo”.

Adelantó que el espectáculo es único, pues todos los temas de Michael se ejecutan completamente en vivo, desde canto, música y hasta coreografías, por lo que “tengo la suerte de tener conmigo a unos de los mejores músicos, bailarines e incluso artistas mexicanos, algunos que han trabajado con bandas como Foo Fighters. Se trata de lograr un show para que la gente pase un día muy grandioso, cuando alguien trabaja conmigo, debe entender que para mí no es sólo un show, es más allá, es la necesidad de recrear a Michael sobre el escenario y que la gente tenga la oportunidad de vivirlo”.

Recordó que “la primera vez que hice a Michael tenía 9 años y nunca más me saqué al personaje de la cabeza, decidí que quería imitarlo y no sólo de manera artística sino su parte humana que también es muy importante. Yo creo que Michael fue un hombre que transformó la música e incluso cambió la manera de ver a los artistas, no solo era un genio sino que todo lo que siempre cantó, siempre fue humano, es muy importante eso, porque siempre tenía un discurso de paz y amor, estaba en favor de la gente y la humanidad, de los animales. Eso es grandioso, pero recordarlo a la vez es un poco triste porque hoy la gente esta dividida, espero que su música siga trascendiendo y con esto nos unamos como él quería”.

De su recorrido por otros escenarios y su llegada a México dijo: “ya hemos presentado este tributo hasta en Hawai, pero cuando voy por primera vez a un lugar, siempre siento ansiedad, es un público nuevo; sin embargo, no importa porque en cualquier lugar del mundo lo que nos une es ese amor que se tiene por Michael, en cualquier parte del mundo ese amor es el mismo. En México, yo espero tener un show con un corazón abierto y que me permitan transmitir esa admiración que tengo por “El Rey del Pop”.

Para ello cantamos desde temas de los Jackson Five, luego de su primer álbum y hasta llegar a los éxitos de Thriller, Bad, History, incluso del disco que se lanzó cuando murió”.

De sus más grandes recompensas con este trabajo recalcó la ilusión de los niños “es emocionante ver a los niños, que están con la vestimenta de Michael, los guantes, chaquetas, sombreros, eso a mí me encanta, me siento como en esa ilusión que tenías cuando esperabas a Papá Noel, Santa Claus, los niños se emocionan cuando me ven, eso es parte de la magia, los niños creen que verdaderamente están viendo a Michael”.

Rodrigo Teaser y compañía se presentan este 18 de marzo en el Teatro Metropólitan, para después dirigirse al Teatro Diana en Guadalajara, donde estarán el 19 del mismo mes.

Recordó que “la primera vez que hice a Michael tenía 9 años y nunca más me saqué al personaje de la cabeza; decidí que quería imitarlo y no sólo de manera artística, sino su parte humana, que también es muy importante”