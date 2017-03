Camila Fernández se estrena como cantante con Mío

La hija de El Potrillo se viene preparando desde temprana edad, hasta este esperado debut con su primer sencillo

Arturo Arellano

Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández El Potrillo, consigue lo que por mucho tiempo había venido no sólo anhelando, sino preparando, que es su incursión en la música de manera profesional y lo hace con el apoyo de su familia y un primer corte promocional titulado “Mío”, en el que deja claro que su tendencia será muy distinta a la de su padre y su abuelo, marcando desde ahí nuevas pautas y forjando su propio camino en este negocio. La joven cantante y compositora pretende sacar en este año un EP de cinco temas, que en su mayoría son de autoría propia.

En rueda de prensa, Camila Fernández platicó lo que ha sido su recorrido hasta llegar a este debut. “Tuve el apoyo de toda mi familia y para el disco, especialmente de mi productor Juan Luis Ayala, quien me apoyó con músicos con los que jamás creí estar cantando, son músicos de talla internacional y francamente estoy muy emocionada, porque por fin puedo dar muestra de todo lo que he estudiado, este disco es muy mío, como dice el sencillo y de las mujeres que han pasado lo mismo que yo. La canción que estoy estrenando trata de cuando piensas en aquella persona que tanto amaste y no se pudo quedar contigo”, dijo, destacando entre sus músicos a Ian Thomas (Paul McCartney, Eric Clapton, Elton John, Mick Jagger) y Ross Stanley (Simply Red).

Su pretensión con sus composiciones declaró “es lograr que la gente pueda desahogarse con mis letras, que demuestran un sentimiento, ese del que casi nadie habla o no tiene el valor de decirlo en la cara; sin embargo, a través de una canción o la música puedes hacerlo y de manera muy directa”, comentó y negó que sean letras “que te corten las venas”, por decirlo, de alguna manera. “Está padre porque no se sufren las canciones, yo lo disfruto muchísimo, porque me desahogo cantando la canción, la letra la escribí con todo mi corazón, pensando en las personas que se podían reflejar en la historia. En lo que se refiere a los demás temas tengo inspiración de muchas personas y sus historias”.

Señaló que “empecé a escribir desde los 6 años, hasta una de esas canciones que hacía de niñita se le pegó a un señor, que es parte de mi seguridad, de quienes me cuidan, luego se acuerda y me la sigue cantando, es algo lindo. Después, a los 11 años escribía para mi papá y mi hermana, temas como ‘Dos almas’ y ‘Mi niño’, esta última que estará en el disco y es para mi papá”. Agregó que “desde chica me vine preparando y le hice saber a mis padres que esto es lo que quería, me veía en los programas como Código fama y mis papás se infartaban, pero siempre estuve puesta para cantar y ser artista. Cuando di el gran paso realmente fue decisión de mi papá. En cuanto a mamá, ella una vez me sentó y me echó una plática entera de la que no escuché nada (risas), porque cuando es tu pasión, no importa lo que digan los demás”.

El EP de Camila Fernández será lanzado sencillo por sencillo y el primero es “Mío”, tema que escribió en coautoría con Dahianna Cholaquides. Todas las canciones estarán en la línea del jazz con pop, ritmos latinos y reggae.