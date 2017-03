Prince Royce conquista el mundo con su bachata y “Five Deluxe”

El cantante lanza el quinto disco de su carrera e incluye duetos con Shakira, Chris Brown, Farruko, Gerardo Ortiz y Gente de Zona

Arturo Arellano

Con más altas que bajas, Prince Royce ya es una de las figuras mas importantes de la bachata en el mundo y con este peso lanza lo que es el quinto disco en su carrera “Five Deluxe”, en el que si bien mantiene su esencia, asegura haber obtenido un sonido y letras más maduras. Lo mismo ha tenido la fortuna de contar con colaboraciones muy importantes en algunos de los 18 temas que componen el disco: con la colombiana Shakira, de quien asegura es toda una profesional, capaz de cantar y bailar cualquier género. Lo mismo cantan en el disco Chris Brown, Farruko, Gerardo Ortiz, Arturo Sandoval y Gente de Zona.

En conferencia de prensa, Pince Royce dio a conocer su nuevo disco y explicó que “pese a las modas y tendencias, toda la música tiene cabida, hay espacio para todo, en lo que a mí refiere espero que la bachata siga creciendo. Puede que ahorita esté sonando mucho lo urbano y la banda, pero la bachata ha permanecido desde muchos años atrás, a nosotros nos toca seguir empujando. Yo trato de representar mi cultura, mi música y comunidad. En este disco son 18 tema de bachata pura, salvo uno con fusión un poquito más urbano, junto a Farruko, pero inclinada hacia la bachata”.

Indicó que ha logrado con este disco, hacer que la bachata sea más universal, pues la ha puesto en voz de artistas que se dedican a otros géneros, como es el caso del antes mencionado Farruko, pero también “Chris Brown, que me acompaña cantando bachata y lo hace en español, eso está increible, porque mi inspiración está ahí, esas son mis ganas de seguir y que este tipo de música llegue a más gente.

En lo que se refiere a Shakira, es una mujer muy talentosa, capaz de cantar y bailar cualquier tipo de música, la bachata la hizo muy bien, ya ustedes lo van a ver cuando lancemos el video, ella es bailarina, así que no le costó mucho trabajo”.

Aseguró que este es un disco que lo dejó bastante satisfecho “hay otros con los que no me siento tan cómodo, creo que no encontré las canciones adecuadas o que algo me quedó haciendo falta, pero en esta ocasión siento que está completo, porque hoy en día la gente saca discos de diez canciones y ya son muchas, nosotros estamos lanzando un álbum de 18 temas, así que no se quedó nada en el tintero, siento que mis canciones han crecido en letras, con la esencia del pasado pero más maduro” .

Describió que “la bachata es para sentir y pensar, yo me enamoré del género desde pequeño, porque genera muchos sentimientos, desde que escuché a Juan Luis Guerra me convencí, son canciones que puedes dedicar a la persona que amas y es lo que me llama la atención, lo que me da la pasión en el género, pese a que grabé un disco pop en inglés, mi corazón está con la bachata porue fue lo que cambió mi vida e hizo mis sueños realidad, además es lo que representa a República Dominicana”.

Indicó que sus planes son “seguir trabajando, también me gustaría sacar mi propia marca de ropa y otros discos en inglés, hay muchos planes, pero por lo pronto tenemos esta gira larga con el nuevo disco, estaremos en gran parte de Estados Unidos. Ya tengo cinco discos con muchas canciones, de modo que tengo que poner éxitos en el show, pero también canciones nuevas, voy a cambiar y reinventar todo a nivel de producción”, adelantó.

El disco de Prince Royce “Five Deluxe” está disponible en formato físico como digital.