Alza en tasas no repercuten en préstamos del Infonavit

Intereses

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), David Penchyna Grup, afirmó que el reciente aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y una eventual alza por parte del Banco de México (Banxico) no afectarán a los créditos que otorga este organismo.

Entrevistado al término de una reunión que sostuvo con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el funcionario federal sostuvo que las tasas de interés del Infonavit no se han modificado por acciones anteriores de ese tipo y no lo harán ahora.

“Los derechohabientes del Infonavit, aquellos que ya cuentan con un crédito y quienes no lo han ejercido y lo tienen ese ahorro en la subcuenta de vivienda, pueden estar tranquilos de dos cosas: que no hemos subido tasas y que vamos a mantener el rendimiento en la subcuenta, ya que es un sistema de ahorro interno que tenemos”.

Insistió en que la fortaleza financiera del Infonavit ha permitido que ese efecto de aumento de tasas de interés no aplique al Instituto, puesto que son una institución bien calificada financieramente. “La mejor calificada de México y no somos institución de lucro. Estamos jugando con una responsabilidad financiera y hasta ahora no hemos subido tasa y seguiremos trabajando para que eso no ocurra”, enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, opinó que el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos es una muestra de que el mercado estadounidense evoluciona de manera favorable, aunque en el corto plazo incrementa el costo del dinero.

“Es una señal de que la economía donde principalmente vendemos nuestros productos finales e intermedios lleva un buen ritmo y eso es bueno para la economía nacional y hay que aprovecharlo; los mercados siguen creciendo”.