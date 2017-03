Cirugía bariátrica, eficaz para las personas con diabetes

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

En el mundo, una de cada diez mujeres padece endometrosis

El cepillado de la piel, una excelente rutina para incluir el día

La cirugía bariátrica es un tratamiento altamente eficaz y duradero para las personas que presentan diabetes tipo II y que viven con obesidad o sobrepeso, señala el Dr. Miguel Herrera, cirujano adscrito al Servicio de Cirugía Endócrina y Laparoscópica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y director de la Clínica de Nutrición y Obesidad del Hospital ABC. De acuerdo con el estudio STAMPEDE (Terapia Quirúrgica y Medicamentos que Erradican Potencialmente la Diabetes de Forma Eficiente), por sus siglas en inglés, los pacientes sometidas a ella experimentaron por 5 años una mejoría sostenida en el control del índice glucémico, además de reducir sus medicamentos. Dicha investigación fue conducida por la Cleveland Clinic y dirigida por el Dr. Philip Schauer, M.D., director del Bariatric and Metabolic Institute y financiada por Johnson & Johnson Medical Devices. Inicialmente, el estudio involucró a 150 pacientes con sobrepeso y con mal control de la diabetes. Los pacientes se dividieron en 3 grupos: 1) 50 pacientes sólo recibieron terapia médica intensiva, incluyendo asesorías y medicamentos 2) 50 pacientes se sometieron a cirugía de bypass gástrico en Y de Roux y recibieron terapia médica 3) 50 pacientes se sometieron a una gastrectomía en manga y recibieron terapia médica “La cirugía bariátrica es una buena terapia para el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades, por lo que es crucial que los médicos de atención primaria, los creadores de las políticas públicas y el público en general, conozcan estos nuevos criterios para que aquellos que son candidatos a este tipo de cirugía, tengan acceso a una forma clínicamente comprobada de tratamiento contra la diabetes”, la cirugía bariátrica y metabólica puede ser un tratamiento a largo plazo efectivo para la pérdida de peso y comorbilidades asociadas.

La endometriosis afecta a millones de mujeres en todo el mundo -se calcula que una de cada diez sufre sus síntomas- y es una de las principales causas de infertilidad. Se produce cuando el endometrio, la parte que recubre el interior del útero y que se desprende en cada ciclo por la menstruación, quedan residuos fuera de la cavidad endometrial. Se caracteriza por producir fuertes dolores durante la menstruación o dolor pélvico crónico, que puede llegar a ser incapacitante. Para el Dr. Juan Antonio García Velasco, director de la clínica IVI Madrid, el enfoque clínico respecto a esta enfermedad ha cambiado “Antes podían pasar hasta seis años para que diagnosticara la enfermedad. La edad media a la que se detecta esta enfermedad es a los 27 años y se calcula que un 70% de ellas el diagnóstico es erróneo. Muchas mujeres, por miedo al quirófano, controlan el dolor con medicación, pero a veces, la mejor opción es una cirugía correctamente realizada En casos más graves se recomiendan medicamentos paliativos y, de ser necesario, se practica una cirugía pélvica para eliminar las lesiones; aunque a veces es necesario retirar parte de los ovarios o los ovarios por completo, mermando así la fertilidad de la paciente.

La piel es el órgano más grande de absorción y eliminación. Muchas personas exfolian la piel de su rostro con regularidad, pero todo el cuerpo necesita una exfoliación completa y de manera regular. La piel que está obstruida con toxinas y células muertas no puede funcionar correctamente debido a que las toxinas no están siendo eliminadas. Se estima que la piel elimina más de medio kilo de residuos por día. El cepillado diario de la piel seca puede proporcionar numerosos beneficios, tales como una mejor circulación, estimular el drenaje linfático, se estimulan las hormonas y se reafirma la piel. Stanhome y su línea Familiy Expert, aconsejan cómo realizar un buen cepillado para incorporarlo diariamente en tu ritual de belleza. Para retirar las células muertas los mejores cepillos son los que tienen mango largo y ancho para cubrir fácilmente la mayor cantidad posible de piel. El cepillado en seco debe hacerse suavemente de manera que no duela. ¡El cepillado en seco es genial para combatir la celulitis! Si la piel es extremadamente seca, frotar un poco de aceite en ella después de haber cepillado y duchado. El aceite de almendras es un gran suavizante de la piel. Comenzar cepillando las partes externas del cuerpo (manos y pies) hacia el centro del cuerpo excepto la cara. Debe realizarse hacia el corazón, esto mejora en la circulación de la sangre, pero la piel no debe quedar roja o irritada.

