Dos punteros para la Fiscalía Anticorrupción

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La abundancia de palabras inútiles es un síntoma cierto de inferioridad mental.

Gustave Le Bon (1841-1931) Psicólogo francés.

Después de la pasarela de 27 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, sólo 3 queda con sólidas esperanzas de lograr ese trabajo. Luciano Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Fiscal y Administrativo; Rafael Espino del Castillo, director general de Profesiones de la SEP, y Ricardo Peralta Saucedo, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Durante sus exposiciones ante las comisiones que analizan los expedientes de cada uno de los candidatos, las propuestas coincidieron en un solo punto: fin a la impunidad que es el cáncer que corroe las estructuras sociales. Esto se logra con verdadera autonomía de un fiscal especializado. Manuel Luciano Hallivis Pelayo dijo que el reto principal es demostrar a la sociedad que se puede abatir la impunidad. Ofreció ser un fiscal independiente, firme, valiente y justo.

Ricardo Peralta Saucedo advirtió que no contar con una política contra la corrupción pone en riesgo el prestigio de la nacionalidad; propuso revisar el fuero y la imprescriptibilidad de los delitos al mismo tiempo de implementar un sistema de protección a testigos y denunciantes, y conformar una fiscalía sustentable y sostenible.

Por su parte, José Bernardo Rafael Espino destacó la necesidad de fomentar una cultura de respeto, transparencia, acceso a la información y protección de datos y dijo que el fiscal tiene que realizar un ejercicio cercano a los ciudadanos.

Buscan una chamba de 8 años y lo más importante, crear un sistema mediante el cual se termine con la corrupción que tanto daño ha hecho a la moral social, por una parte, y que ha convertido al país en el foco de dudas en el mundo por las muestras cotidianas de abusos de los funcionarios públicos.

Acabar con la impunidad y con penas más severas contra aquellos que al amparo de puestos en el sector público, se apoderen del dinero de los mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS: El obispo Ramón Castro, de Cuernavaca, está en pie de guerra contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y con justificada razón. No es un clérigo que se intimide ante el poder político, ni mucho se someta a los caprichos del gobernante en turno. Llevó la fiesta en paz en Campeche con el entonces gobernador Manuel Andrade, y de Yucatán, Rolando Zapata. Curiosamente, ambos priístas. Pero, en Morelos, a su llegada el año pasado, las cosas cambiaron y no se sometió. Castro y Castro, como un clérigo de altos vuelos, conoce muy bien las artes de la política y la organización social. No en balde, donde se para logra incrementar el número de sacerdotes católicos al doble. Hoy trae como aliados a todos los enemigos políticos de Graco, como Cuauhtémoc Blanco y otros. Que ponga sus barbas a remojar el Ejecutivo morelense. *** El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, puso en funcionamiento la nueva terminal del aeropuerto de Veracruz, tras invertir 611 millones de pesos para proporcionar servicio a cuatro millones de pasajeros al año. El gobierno en la administración de Enrique Peña ha inyectado 77 mil 800 millones de pesos al sector aeronáutico. *** La AmCham eligió a Mónica Flores, directora de Manpower México, como su nueva presidenta, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en ostentar ese puesto. *** El martes pasado estuvo Ignacio Peralta, gobernador de Colima. Ahí se reunió a invitación del líder de la mayoría parlamentaria del PRI, Emilio Gamboa, con su ancestral enemigo político, el panista Jorge Luis Preciado. Frío el encuentro, como se esperaba, pero se estrecharon las manos. Por allí se escucharon ruidos como “grrrrrr”. *** Quintana Roo, entidad gobernada por Carlos Joaquín, empieza a verse en el espejo de Acapulco. Otro paraíso infernal.

AL FINAL DE CUENTAS: Cozumel, municipio quintanarroense que preside Perla Cecilia Tun Pech, ante la inercia que le dejó su antecesor el año pasado, cuenta con una eficiencia recaudatoria elevada donde sus ingresos propios al cierre del 2015 alcanzaron los 216 millones, representando 44.5% de los ingresos totales que supera la media de los municipios, analizados por Fitch Ratings. Sin embargo, tiene deudas elevadas. Uno de los créditos que tiene ronda los 316.7 millones de pesos y a diciembre de 2016, sumó 428.4 millones de pesos de endeudamiento directo a largo plazo. Tiene recursos provenientes del sector turístico, pero el beneficio no se ve reflejado en la infraestructura del municipio. Mal y de malas los cozumeleños.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Casi 34 toneladas de alimento para mascota serán donadas a la Fundación Federico Haghenbeck y de la Lama para que lo distribuya. Esta cantidad de alimento para mascotas, es resultado de la décima edición del Dog Chow Perrotón 2017, una carrera con causa hecha para familias y sus mascotas, donde se reunieron más de 18,000 personas con sus perros en el Hipódromo de las Américas.

