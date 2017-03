Encono social por fotomultas

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Luciano Jimeno Huanosta, sostiene que las fotomultas solo propician encono social y reprobó la política de querer “llenar las arcas a como dé lugar”.

Para el diputado del Partido Humanista, las sanciones impuestas a los capitalinos por violar el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad, son excesos y actos inconstitucionales.

Dijo que eso evidencia a un gobierno que “simuló” al impulsar como prioridad la protección de los derechos humanos en la nueva Constitución Política de la CDMX. De seguir con esa política financiera —llenar a como dé lugar las “arcas” capitalinas—, sólo gesta encono social y no frena la corrupción.

Actualmente, los montos de las fotomultas y otras infracciones de tránsito, así como de movilidad, transgreden los artículos 21 y 22 de la Carta Magna vigente. Incluso, el artículo 10 apartado B, del nuevo instrumento legal que regirá a la capital del país a partir de 2018.

Jimeno Huanosta observó que el artículo 21 establece que si el infractor de los reglamentos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con una multa mayor al importe de su jornal o salario de un día.

Por otra parte, explicó el legislador, en el caso de los no asalariados, la sanción no excederá el equivalente a un día de salario. Sin embargo, hay multas mínimas de 350 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México para choferes del transporte público, lo que equivale a 26 mil 421 pesos.

El legislador conminó a promover la cultura y conciencia para no cometer infracciones y cumplir con las normas, pero nunca a través de métodos abusivos e inconstitucionales que generan miedo y dañan a la economía de la familia capitalina.

Dijo que no podemos retroceder en la protección de los derechos humanos y sobrevalorar infracciones por conductas como no llevar el color “oficial” en un vehículo de transporte público (cromática, la cual sexenalmente se cambia a gusto del gobierno en turno), especificó. Finalmente, señaló que ante ese panorama se hace urgente modificar leyes y reglamento, además de quitar facultades exageradas en algunas instituciones de la capital del país, que no han entendido que no pueden aplicar acciones que estén por encima del respeto a los derechos humanos.

POLÍTICA DE “ALTOS VUELOS”

La única vía hacia a gobernabilidad plena en el país es ejercer una política con base en el respeto, diálogo de altura y rescate de valores, dijo la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta de la Cámara baja, al considerar que México podrá resolver los problemas sociales y económicos que los ciudadanos viven día con día, si sus representantes ejercen a cabalidad el diálogo, el entendimiento y el acuerdo como armas para “hacer política de altos vuelos”.

La legisladora dijo que encabezar hoy “parte” del Poder Legislativo representa una oportunidad para no dar tregua a la búsqueda y consecución de acuerdos que permitan materializar las iniciativas encaminadas a producir beneficios tangibles para todos los mexicanos.

“No desperdiciemos tiempo ni caigamos en titubeos ni un solo segundo, porque, añadió, México necesita actuar pronto en unidad para enfrentar con valor los retos inmediatos, tanto internos como externos”.

SIGUE EL ENFRENTAMIENTO

Una día sí y otro también, la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, y el diputado local Víctor Hugo Romo Guerra, se siguen acusando mutuamente. Esta vez, el legislador dijo que la titular de la demarcación “descuidó, abandonó y politizó la obra “El Mexicanito” (enclavada en la zona hotelera de Polanco) con fines de promoción personal. Romo Guerra indicó que durante su administración (como delegado en Miguel Hidalgo) se hizo el proyecto ejecutivo y se concluyó la primera etapa, pero la segunda no se llevó a cabo por el desinterés de la funcionaria.

