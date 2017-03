Habrá Unidad de Estudios Superiores en Amatepec

“Se trabaja por los mexiquenses sin importar banderas partidistas”

Amatepec, Estado de México.- Al entregar la rehabilitación de dos caminos que conectan a las comunidades de Cerro del Campo y Palmar Chico, en Amatepec, el gobernador Eruviel Ávila afirmó que, pese a la distancia entre este municipio y la capital mexiquense, a su gente la lleva en su corazón, los escucha y atiende sus peticiones, por lo que les anunció la construcción de la Unidad de Estudios Superiores, en donde se impartan carreras acordes a las necesidades de la zona, como agronomía o enfermería.

“Vengo a escuchar, no me gusta a mí que me cuenten las cosas allá en la oficina, a mí me gusta apreciar lo que sucede aquí en el campo y, don Pedro, para todas y para todos ustedes, yo me quedo al final, aquí me quedo a escucharles y hacer compromisos y canalizar todo tipo de necesidades que ustedes tengan.

“Si bien estamos un poquito retiraditos de la capital del estado, de Toluca, están ustedes más cerca de lo que se imaginan aquí en mi corazón. Nunca me he olvidado ni me olvidaré de este bello sur del Estado de México, de Amatepec, de sus comunidades, de su gente, gente buena, gente trabajadora, gente que quiere salir adelante, que da lo mejor todos los días para poder sacar adelante a sus familias”, expresó.

En esta gira de trabajo que efectuó por la región Sur del territorio mexiquense, Eruviel Ávila informó que a más tardar en abril próximo, el gobierno estatal entregará 2 millones de pesos para iniciar la construcción de un campus universitario en Amatepec, con la intención de atender la demanda de educación profesional y brindar más oportunidades de desarrollo a los jóvenes que ahí habitan.

Asimismo, junto con el alcalde de Amatepec, José Félix Gallegos, de extracción perredista, el mandatario mexiquense explicó ante 200 personas reunidas en el auditorio de Amatepec, que los caminos que entregó benefician a más de 20 mil habitantes de la región, y estrecharán las distancias gracias a la rehabilitación de la vialidad Puerto Frío-Cerro del Campo, de 12 kilómetros, para conectar las partes alta y baja de este municipio, así como la pavimentación de los caminos San Martín-San Miguel y Bejucos-Palmar Chico, en una extensión de 7 kilómetros, obras que en su conjunto requirieron una inversión de más de 80 millones de pesos.

Tras la entrega de los caminos, los habitantes de Amatepec aprovecharon la feria de salud instalada en el kiosco, donde se ofrecieron servicios gratuitos como medicamentos, vacunas contra el Virus del Papiloma Humano, detección de adicciones, medición de niveles de glucosa, presión arterial, peso y talla, así como entrega de vales para estudios clínicos.

Acuerdos en TLC favorecerán exportaciones mexiquenses

En este municipio, que registra emigración a los Estados Unidos, el gobernador celebró que funcionarios estadounidenses, como el asesor comercial Peter Navarro, muestren disposición para fortalecer las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, y coincidió con la postura de este experto, en el sentido de que a través de acuerdos comerciales, estos tres países conformarán una potencia manufacturera a nivel global, sin involucrar a otras naciones.