DLD rinde tributo a Juan Gabriel

La agrupación lanza el sencillo “Te sigo amando”, tema que forma parte del disco “Amor eterno al Divo”, en el que participan Jaguares, Maldita Vecindad, Panteón Rococó, Motel, Agrupación Cariño, Los Daniels, Pastilla, Julieta Venegas, Vicentico, Playa Limbo, entre otros

Asael Grande

Tras el éxito continuo de su álbum “Futura Edición Especial” (Cd +Dvd), material que contiene el concierto que DLD ofreció en el Palacio de los Deportes en 2015, Paco Familiar, Erik Neville, y Edgar PJ Hansen, lanzan el sencillo “Te sigo amando”, tema que forma parte del disco tributo a Juan Gabriel, “Amor eterno al Divo”, en el que participan grupos como Jaguares, Maldita Vecindad, Panteón Rococó, Motel, Agrupación Cariño, Los Daniels, Pastilla, Julieta Venegas, Vicentico, Playa Limbo, entre otros: Te sigo amando es una canción muy buena, tan explícita, y aparte tan sencilla, es lo padre de Juan Gabriel, lo especial y único que tenía para interpretar, se te pone la piel chinita, siempre hemos sentido que eso era lo especial de Juan Gabriel, cuando la empezábamos a ensayar estábamos puestos con la energía a todo, nos vino muy bien la canción, el video lo dirigió Gil Rangel, con quien hemos trabajado los últimos años, es un gran amigo, él es el director del Dvd del Palacio de los Deportes, dirigió el video de Viernes, de Todo cuenta, hemos trabajado bastante con él, y ya nos conoce bien, además es un clásico de Juan Gabriel”, dijo Neville, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

El vocalista de DLD, Paco Familiar, comentó que “Juan Gabriel tenía una manera muy peculiar de meter batería en sus canciones, él cambiaba los bombos por tarolas, era un genio, tuvimos que acoplar la canción a un rock, cantar este tema es mi tributo a Juan Gabriel, el dramatismo que le ponía a sus interpretaciones, era una máquina, él fue una persona muy intensa, y era es el tipo de persona que todo mundo volteaba a ver, era un rockstar, además redefinió el concepto del charro e hizo que lo amaran, rompió todas las reglas”.

PJ Hansen, bajista de DLD, agregó que “estamos tratando de que la gente sienta lo que estamos haciendo, lo que ha sido nuestro trabajo, y nuestra evolución, ahora lo que hace DLD es hablarnos en el escenario con los instrumentos, cuando interpretas a Juan Gabriel es muy sentimental, se mete uno en su energía, y se siente muy bien, tratamos de transmitir eso mientras estamos tocando”.

“Amor eterno a un Divo-Tributo Rock”, contiene los temas: Te lo pido por favor (Jaguares), Lo pasado pasado (Maldita Vecindad), Inocente pobre amigo (Panteón Rococó), Siempre en mi mente (Julieta Venegas), He venido a pedirte perdón (Aterciopelados), No tengo dinero (Los Daniels), Te sigo amando (DLD), Noa noa (Vicentico), Caray (Agrupación Cariño), Querida (Motel), Debo hacerlo (Aleks Syntek), Así fue (Playa Limbo), Amor eterno (Allison), Juro que nunca volveré (Los Planetas), No me vuelvo a enamorar (Pastilla), Hasta que te conocí (Elis Paprika).