En la celebración del 79 aniversario de la expropiación petrolera, en Ciudad del Carmen, Campeche, el presidente Peña Nieto dijo que con la reforma energética podremos lograr la modernización de la industria, la creación de empleos de alta calidad, mayores ingresos para el Estado y el crecimiento económico de nuestra nación, logrando, al final de cuentas lo más importante, el gran objetivo que es: asegurar desarrollo y bienestar para las familias mexicanas.

Recordó que a dos años y medio, desde que se aprobaron las leyes secundarias de la reforma energética, ya hay resultados concretos. Hay un antes y un después de la decisión que tomamos. Ningún país, y hay que subrayarlo, ningún otro país, ha hecho tanto en tan poco tiempo por su sector energético.

El Ejecutivo federal aseguró que hoy podemos decir que en agosto de 2014 inició una verdadera revolución energética en nuestro país. Hace dos años y medio había sólo una empresa de exploración y producción de hidrocarburos en México. Hoy, son 48 empresas nacionales e internacionales que ya participan en esta tarea. Hace dos años y medio no había competencia en el transporte y comercialización de gas natural. Hoy, hay 24 empresas que están invirtiendo en estas actividades.

TURBULENCIAS

Se fusilan frases célebres

A falta de imaginación, nuestros políticos se fusilan frases célebres de políticos de antaño, en especial del maestro Jesús Reyes Heroles; por ejemplo, cuando al ex secretario de Gobernación y de la SEP le preguntaban algo incómodo, decía: “lo que diga mi dedito”, frase que repitió Andrés Manuel López Obrador al no poder refutar la demoledora crítica del hidalguense que lo retó a presentar pruebas en contra del Ejército y la Marina sobre el caso de Iguala; Enrique Ochoa Reza, líder del PRI, repitió lo mismo que en su momento señaló el tuxpeño cuando le preguntaron sobre la candidatura de Manuel Carbonell de la Hoz a la gubernatura de Veracruz. Señaló: “Como veracruzano no he votado por él”. Ochoa Reza, cuando le inquirieron sobre la candidatura de José Murat a la CNOP, repitió: “Como cenopista como he votado por él”. Y el titular de Sedesol, Luis Miranda, al cuestionársele sobre la corrupción en el manejo de programas sociales, expuso lo mismo que Fidel Velázquez: “No soy fiscal”; podrían argumentar que son coincidencias, pero conociendo sus pocos alcances es evidente que se recurren al ingenio de los políticos que ya no hay…Este año se destinará a Oaxaca cerca de 9 mil millones de pesos en créditos personales, hipotecarios, pensiones, gasto operativo e infraestructura, dijo en Huajuapan de León el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, en gira de trabajo acompañado del gobernador Alejandro Murat. “Falta mucho por hacer. Es importante la transformación del ISSSTE, que tengamos mejores hospitales con equipos de vanguardia a nivel internacionalización , pero lo más importante es que logremos en esta administración, tener funcionarios y empleados del ISSSTE más humanos, sentir y saber que debemos servir con cariño, entrega y devoción a los miles de derechohabientes”.

