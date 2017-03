Muro de Trump de “ida y vuelta”; ¿visa a estadounidenses?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La abundancia de palabras inútiles es un síntoma cierto de inferioridad mental.

Gustave Le Bon (1841-1931) Psicólogo francés.

Mucha tinta y tiempo aire gasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cacarear el “impenetrable” muro que pretende construir entre su país y México.

Pretende gastar más de 20 mil millones de dólares en su sueño de frenar la migración a través de su frontera sur. Cada quien puede hacer en su territorio lo que le venga en gana, aunque se convierta en una señal de agresividad con sus vecinos; pero ellos tienen el derecho a hacerlo.

Sobre aquello del pago y que quiere endosárselo a los mexicanos, pues simplemente es un deseo que le pide a Santa Claus. Podrá pedir lo que quiera, sólo falta que haya otro loco que le haga caso.

Y, estimado lector, déjame decirte que en materia del muro, la realidad es otra. Pretende frenar la migración indocumentada a su territorio y, según él, el paso de drogas y terroristas. Si lo logra, el aplauso de muchos estadounidenses será ensordecedor. Sin embargo, los mexicanos debemos sacar provecho de ello.

Los muros son de “ida y vuelta”. Esto quiere decir que no entrará nada a su territorio que ellos no acepten.

Lo mismo debe ocurrir con los mexicanos. No debemos permitir el paso de armas, ni de personas indeseables, ni de mercancías que dañan la salud de la sociedad como aquellas elaboradas con productos derivados del petróleo y que tienen la autorización de las autoridades estadounidenses de “poderse consumir como alimentos”.

El 85% de las armas que se encuentran en el país se compran “legalmente” en territorio estadounidense y se trasladan al país de contrabando para el servicio de las mafias criminales. Entran millones de dólares en efectivo para estimular los mercados negros de drogas, tráfico de personas (polleros), prostitución, secuestro, contrabando de todo tipo de mercancías y, ahora, drogas sintéticas elaboradas en laboratorios clandestinos al norte del Río Bravo.

Sé, por una fuente confiable, que en el escritorio del canciller Luis Videgaray se hizo una propuesta que no está descartada de imponer una visa a los ciudadanos estadounidenses para viajar a México, misma que tendría un costo de 100 dólares. Esto daría al gobierno un ingreso de más de 600 millones de dólares, que serviría para la defensa de migrantes en territorio de EU, así como la modernización de los servicios aduaneros para frenar lo ilícito que proviene del norte de nuestra frontera.

Esta idea debe analizarse a fondo y es una señal de orden y respeto, como lo clama Trump para los estadounidenses, a las leyes mexicanas.

PODEROSOS CABALLEROS.- Y, ya que estamos en el tema del muro, se dieron versiones tendenciosas en las que pretendieron involucrar a la poderosa cementera mexicana, Cemex, de Rogelio Zambrano, en la construcción de esa muralla para dividir a ambas naciones y que ofende a quienes vivimos al sur de la frontera. El cemento es una materia prima que Cemex vende a sus clientes, generalmente constructores. Esta empresa no está en la lista de quienes pretenden construir el muro y no ha licitado, ni pretende licitar, ante el gobierno de Donald Trump. La agencia Bloomberg investigó el padrón de proveedores del gobierno de Estados Unidos y comprobó que la cementera no se encuentra en el mismo, por lo que (por obvias razones) no participará. El vocero de la empresa neolonesa, Jorge Pérez, también negó el rumor.

*** A la salida de Elías Azar de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, por razones de salud, se perfilan para sucederlo Álvaro Augusto Pérez y Rafael Guerra.

AL FINAL DE CUENTAS: El municipio de Tepotzotlán, Estado de México, gobernado por Ángel Zuppa Núñez, luego de contratar un crédito bancario con Banobras, por un monto inicial de 88 millones de pesos, sólo dispusieron 76.9. La operación se realizó al amparo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/1734. La fuente primaria de pago es 0.1905% del Fondo General de Participaciones correspondiente a los municipios del Estado de México. La fuente subsidiaría de pago es 100% de los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal correspondientes a Tepotzotlán.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Inició la construcción de la Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social Corporativa, en la colonia Escandón en la Ciudad de México y contará con espacios para la vinculación de intersectorial y emprendimiento social.

Una buena opción para impulsar el voluntariado así como el interés por impulsar el lado social de las empresas e instituciones. Este inmueble abrirá sus puertas en el 2018 y será un espacio totalmente sustentable, amable con el medio ambiente y que fomentará la inclusión. Es un proyecto del despacho Javier Sánchez Arquitectos.

