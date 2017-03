Programas sociales operan con apego a la ley: Eruviel Ávila

Cuando inicien campañas se respetará normatividad, asegura

José Luis Montañez

Jiquipilco, Estado de México.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas abrió la puerta al Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar el funcionamiento de los programas sociales en el Estado de México, los cuales se rigen bajo manuales de procedimientos y reglas de operación que son respetados.

Por ello, sugirió a los partidos políticos y otros personajes que han pretendido desvirtuar estas entregas, que no gasten saliva ni tinta, pues en el Estado de México se respeta la ley a cabalidad.

“Cuando empiecen ahora sí las campañas políticas que es el 3 de abril, seré muy respetuoso y habré de ceñirme a lo que marca la ley.

“Por lo pronto, pues ya no gasten saliva aquellos señores de algunos partidos, o no gasten tinta, hombre, ¿para qué? Voy a seguir trabajando porque me debo a la gente, ustedes me pusieron en esta responsabilidad, así que no cunda el pánico, seguiremos trabajando por la gente”, dijo.

En Jiquipilco, al inaugurar la Plaza Estado de México de este municipio, Eruviel Ávila reiteró el compromiso de la administración estatal con las instituciones, y destacó que su gobierno es respetuoso del proceso electoral que se lleva a cabo en el Edomex, acatando las disposiciones que la ley marca en esta materia.

“Bienvenido el INE a analizar todos los programas que tienen su manual de procedimientos, que tienen sus reglas de operación; no son ocurrencias, además son guiados por estudios que el Coneval, por ejemplo, el INEGI, han llevado a cabo.

“Voy a seguir apoyando, porque estamos en campaña en pro de la mujer, en pro de la salud, en pro del desarrollo social, en pro de la educación, vamos a seguir trabajando conforme a lo que la ley dicta”, afirmó el mandatario mexiquense.

Eruviel Ávila aseguró que es un hombre de Derecho y derecho, respetuoso de lo que las instituciones establezcan y dijo que seguirá trabajando por el bienestar de las familias mexiquenses, como lo ha hecho desde el inicio de la administración estatal.

Expresó que las mujeres no tienen la culpa de que haya elecciones en junio y tienen derecho a sus programas sociales, que son incondicionales.

“Así es que yo voy a seguir trabajando sábados y domingos como lo he hecho antes, no es la primera vez que trabajo sábados y domingos, lo he hecho en muchos años anteriores y las voy a seguir apoyando”, concluyó.