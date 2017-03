Michelle González, nominada a Mejor Actriz Revelación

La actriz destaca por su personaje en “La candidata”

Nominada a Mejor Actriz Revelación en los Premios TvyNovelas por su papel en La candidata, la actriz mexicana Michelle González, quien también interpreta a “Tori” en la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, producida por Rosy Ocampo, platicó en exclusiva con DIARIOIMAGEN.

“Me siento muy contenta, el hecho de estar nominada pues es algo maravilloso, empezar con el pie derecho mi primer proyecto fuerte y recibir una nominación, es algo que me halaga mucho, para un actor el reconocimiento de la gente es muy importante, nos debemos a nuestro público, además de que es una sensación muy bonita encontrarte con la gente y que te digan me encantó tu personaje, me hizo llorar, te defendía, esa es la aceptación más bonita, eso es lo que realmente vale la pena de esta carrera, tener esa respuesta del público, además el haber podido compartir escena con actores tan maravillosos, tan talentosos, tan profesionales, tan nobles, que me enseñaron tanto, Patricio Castillo, Juan Carlos Barreto, Rafael Sánchez Navarro, Helena Rojo, lo hace todavía más increíble”.

Tras el éxito de la telenovela La candidata, la actriz mexicana Michelle González se encuentra nominada a los Premios TvyNovelas como “Mejor Actriz Revelación”, al lado de Bárbara López (Vino el amor), Regina Blandón (El hotel de los secretos), Alejandra Robles Gil (Sin rastro de ti) y Jessica Segura (Corazón que miente): “en resumen fue un honor de haber sido parte de un proyecto diferente, arriesgado, con tanta calidad, al lado de una gran producción de grandes actores”, agrega la actriz.

Destaca su participación en programas como Cachito de cielo, La rosa de Guadalupe, Alma de hierro y “La doble vida de Estela Carrillo”.

“Estoy haciendo una participación especial, son ocho capítulos, fue una experiencia muy padre, haber participado con Rosy Ocampo, es la primera vez que trabajo con ella, me emociona, porque la respeto mucho, es una gran productora, y ‘Tori’, es un personaje que es completamente a lo que hice en La candidata”, comentó la actriz, quien interpreta a ‘Tori’, una agente de servicios sociales en Estados Unidos, comparte créditos con actores como Erika Buenfil, Ariadne Díaz y David Zepeda, entre otros.

Entre los proyectos a futuro de Michelle González, destaca la producción del cortometraje “Libre”, su primer guión original que vio la luz en Teatro en Corto el pasado 2016 y fue interpretado por la misma Michelle, la actriz Sofía Castro y Armando Herrera, además de producir próximamente la obra El lugar donde siempre llueve su primer guión largo que estrenará a finales de 2017: “mi sueño es hacer cine, hacer series, y más oportunidades de hacer telenovelas”, finalizó la actriz, quien presentará próximamente su obra teatral titulada El lugar donde siempre llueve.