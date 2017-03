Espasmo, puesta en escena, en la línea estética de la serie Black Mirror

Laureado equipo de creadores y artistas escénicos millenials, en lenguaje directo con su generación

Asael Grande

Cardinal Films y Eloy Hernández presentan la puesta en escena “Espasmo”. Dos amantes con diferentes posturas ideológicas acorralados entre la búsqueda constante de cariño y la imposibilidad de amar, que se destrozan lentamente dentro de una sociedad que se derrumba junto con ellos.

Se presentará hasta el 11 de abril en el Teatro La Capilla (Madrid 13, Coyoacán, Del Carmen), sobre esta obra, Hamlet Ramírez, quien interpreta a Riad, platicó en exclusiva con DIARIO IMAGEN: “nos quedan unas semanas más en el foro La Capilla, comparto escenario con Diana Sedano, bajo la dirección de Diego Álvarez Robledo; es la historia de una pareja, ella es una disidente de un sistema político que gobierna en ese momento, es una obra que está situada en el futuro no muy lejano, estamos hablando del año 2024, donde este sistema de gobierno ahora es una dictadura, bastante cruel con la sociedad, hay muchas limitantes, como la censura en la expresión de las artes, sobre la religión, entonces estos dos personajes, Riad y Vianela, como son distintas, en algún momento de su vida fueron pareja durante un buen tiempo, y se separan, después de esto ella comete una acción que le da pie a él para iniciar una historia de venganza, entonces, en esta situación vamos a ver una pareja que en lugar de construir nuevamente este pequeño amor, ocurre todo lo contrario, es una pareja que entra en destrucción total, hasta que cruzan una línea de la que es imposible regresar”.

Respecto al trabajo en conjunto con el director de “Espasmo”, Diego Álvarez Robledo, Hamlet agregó a este diario que “no podría haberlo hecho sin el apoyo de ellos, el teatro es una colectividad, admito que me encantó haberme encontrado con el texto de Viridiana Narud, me llevó a otros matices que tenía rato de no hacer en escena, había hecho comedia y me encentro con este texto intenso, necesario para mí, Diego Álvarez es un gran director escénico, los equipos que forma son muy interesantes, y Diana Sedano es una gran actriz, una gran compañera, es un trabajo colectivo, y hay que ponerlo a prueba en el escenario, es una obra para todo público, el nivel actoral está en un muy buen punto, la escenografía es maravillosa, hay una violencia que no está recargada en un lenguaje fuerte, finalmente es una historia de rencores”.

En un futuro no muy lejano, dos amantes que representan dos posturas ideológicas de su propia sociedad (fallida), él es un colaborador del régimen represor, ella una disidente, viven sus últimos encuentros pasionales antes de un final anunciado. Su relación está llena de deseo, odio, violencia y quizás un resquicio de amor.

“Espasmo” se presenta en el Teatro La Capilla, sábados 6 y 8 pm y domingo 6 pm. Costo $250 general.