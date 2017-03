Mariana “Barbie” Juárez va más allá de un nombre

Se enfrentará a Catherine Phiri, el 1 de abril

La boxeadora mexicana Mariana “Barbie” Juárez quiere demostrar arriba del ring, el 1 de abril contra la africana Catherine Phiri, que es más que un nombre, pues son casi 20 años de trayectoria con mucho sacrificio.

Sabe que su nombre es uno de los más reconocidos en el pugilismo mexicano, pero quiere demostrar con su calidad que va más allá de eso y que mejor que hacerlo como más le gusta, con los puños.

“Muchas veces quieren a Mariana por su nombre, pero no es su nombre, es una carrera de 20 años de esfuerzo, de lograr objetivos, no rendirme, tengo una pequeña que ve a su mamá y quiero ser un gran ejemplo para ella y como mujer mexicana, creo, represento a muchas mamás mexicanas que se rompen la cara por sacar a adelante a sus niños porque lleven una mejor vida”, afirmó.

Aseguró que a lo largo de su trayectoria han existido altibajos, pero la fe en Dios y su trabajo le han ayudado a mantenerse ahora en busca de un campeonato mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Soy un simple humano, una mujer y común y corriente, pero cada uno puede ser lo que uno quiera si nosotros trabajamos, soy una persona que ha demostrado eso durante casi 20 años de carrera, el trabajar, el caerme, levantarme y volver a escalar para llegar a la cima y esto es lo que me ha dado la experiencia y el aprendizaje”, expuso.

Con miras a la histórica pelea contra la africana declaró: “Estoy motivada, el sueño de cualquier boxeador es pelear por un título del mundo, voy por un tercer título y en un escenario tan grande como el zócalo, donde es la primera vez que se hace boxeo profesional”.

Reconoció que tendrá una rival enfrente que será muy difícil, “viene de un país donde desde muy pequeños tiene gran madurez y responsabilidad muy grande física y mentalmente, no hay mejor rival que Catherine Phiri para quitarle el título absoluto y en la Ciudad de México, cerca de mi gente. “Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero no quiero ser profeta, sólo quiero ser campeona mundial en la división gallo, quiero dar lo mejor de mí arriba del ring, me he preparado muy fuerte para ganar con honor ese cinturón, ese es mi propósito ahorita”, concluyó.