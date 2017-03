Otro periodista asesinado

Punto por punto

Augusto Corro

De 2000 a la fecha 122 periodistas fueron asesinados a escala nacional.

En el último sexenio y medio, en Veracruz van 20 comunicadores muertos violentamente.

El domingo pasado, en la mañana, el periodista veracruzano Ricardo Monlui Cabrera, fue alcanzado por las balas que le disparó un desconocido.

Monlui Cabrera tenía su propio espacio de noticias en Internet y además colaboraba con los periódicos “El Sol de Córdoba” y “Diario de Xalapa”.

El hecho se registró en la cabecera municipal de Yanga, en la región central de Veracruz. El crimen fue una copia de otros asesinatos contra los representantes de los medios de comunicación.

El sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa se significó por la violencia que se desató en aquella entidad. Específicamente, los periodistas fueron los más perseguidos por la delincuencia organizada y los caciques.

En la mayoría de los casos los asesinos huyeron. Ante esa impunidad, México es calificado como uno de los países más peligrosos del mundo para la práctica de periodismo, y “Veracruz es el estado más letal”.

Lo más grave de la situación, es que a pesar del número de comunicadores victimados, no se ve la manera de cómo frenar los atentados contra éstos.

Las organizaciones protectoras de los derechos humanos y las autoridades solamente se concretan a lanzar condenas y descalificaciones a los asesinos, pero nada más.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apoyada en sus recomendaciones (que nadie acata), recordó que las autoridades deben generar condiciones necesarias, para que los periodistas puedan desarrollar su labor sin verse sometidos a amenazas de ningún tipo. ¿Alguien le escuchará? En la práctica diaria los periodistas son acosados, amenazados, perseguidos y asesinados.

Ayer en este espacio hablamos de comunicadores poblanos que solicitaron la protección de las autoridades, pues son víctimas de todo tipo de amenazas lanzadas por los “huachicoleros”, los delincuentes que “ordeñan” los ductos de combustible de Pemex, en el “Triángulo Rojo” poblano. ¿Habrá respuesta de los encargados de la seguridad para que no maten a más periodistas? Lo dudamos. Ojalá y me equivoque.

MÁS DEL MURO TRUMPIANO

La semana pasada se lanzó la convocatoria para aquellos interesados en la construcción del “muro” de la ignominia en la frontera México-Estados Unidos.

Ya el troglodita Donald Trump manifestó que quiere una barda infranqueable e indestructible con una “cara bonita” hacia el territorio estadounidense y lo más fea que se pueda hacia el lado mexicano.

Nadie logró convencer al magnate que su valla no servirá de nada para evitar el acceso de migrantes a su país. No quiso entender que el problema no es de muros, sino que la llegada de millones de personas de diferentes países es un problema social que debe tratarse de otra manera.

Además, el aislacionismo que pretende el multimillonario es una ilusión. Todo mundo sabe que la gran mayoría de migrantes que llega a Estados Unidos (EU) lo hace en avión. El veto hacia el acceso de extranjeros seleccionados no le dio buenos resultados al gobierno de EU, en la primera intentona.

El asunto viene a cuento, porque a algunos empresarios mexicanos dejaron entrever su interés por participar en la construcción del muro. Por ahí, un negocio declaró que buscaría un contrato para la iluminación de la barda. Otros ofrecieron diferentes materiales.

Lo que aún queda pendiente es lo relacionado con la mano de obra. ¿Serán los propios mexicanos nacionalizados como estadounidenses los encargados de prestar sus servicios de albañilería? ¿El nacionalismo mexicano jugará algún papel importante? Esto apenas empieza.

¿PRI-CAPITALINO, EN EL CAMINO CORRECTO?

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México se decidió continuar con la vieja tradición del caciquismo político.

Esa institución política venida a menos en la capital quiere levantarse con figuras desprestigiadas, como la de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el impresentable ex dirigente acusado de delitos relacionados con la prostitución.

Bueno, pues Gutiérrez de la Torre ya apareció en la sede del PRI-capitalino para encabezar reconocimientos a los nuevos dirigentes juveniles en las 16 delegaciones políticas. En la ceremonia también estuvieron presentes el líder asambleísta, Israel Betanzos, y Tonatiuh González Case, quien aspira a la dirigencia partidista.

Está comprobado que el multicitado Gutiérrez de la Torre no es ninguna garantía para sacar al PRI-capitalino del hoyo en que se encuentra. Su respaldo a Tonatiuh es posible que levante nuevas polvaredas de inconformidad entre los tricolores.

