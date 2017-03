Arthur White lanza su Ego pop

El guitarrista de PXNDX se presentará en el Bulldog Café este viernes 24 con su nuevo disco como solista

Asael Grande

Quien fuese guitarrista de PXNDX, Arturo Arredondo, ahora conocido como “Arthur White”, se encuentra ante un reto más y una nueva experiencia en su carrera musical: el estreno de Ego pop, primer EP de su autoría con el cual incursiona en el terreno independiente: “ese nombre de Arthur White es como me hago llamar en mis redes sociales, desde que salió Twitter, y ahorita lo uso como mi alter ego, es como una personalidad interna, una máscara interna, a la vez también representa decir la verdad, ser sincero, y decir sí soy esta persona, y voy a salir con este proyecto que soy yo, no quise salir con el nombre de alguna banda, y así titulé el álbum, un disco debut con el que me siento muy orgulloso, es un primer intento que hago como cantautor, me costó mucho trabajo, sé que tengo mucho más que ofrecer, creo que es un buen debut como solista, lo diseñé de la mejor manera posible para poder seguir explorando la música y todo lo que tiene que ofrecer la industria, no quise hacer canciones tan repetitivas para verte tan desesperado, ni canciones tan literales para contar una historia de algo que me pasó y que me juzguen por eso”, dijo el músico en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Arthur White decidió incursionar en el ámbito musical como solista y ha dado a conocer su más reciente sencillo, titulado La verdad, disponible en plataformas digitales. Con Ego pop, su primer material fonográfico, Arthur White incursiona en un estilo musical mucho más ligero para expresar sus ideas bajo su propio concepto: “el disco suena como rock pop, pero con influencias electrónicas, cada canción tiene su lyric video, ahorita estoy promocionando el tema La verdad, cada tema es distinto, el común denominador del disco es que las letras no son tan literales, cada concepto es distinto, es lo que estaba pasando por mi cabeza mientras escribía, trato de salir con sinceridad, siendo yo mismo”; agregó Arthur White, quien se presentará en el Bulldog Café este viernes 24 de marzo.

Con seis tracks y debutando en número uno en iTunes México en todas las categorías, Ego pop ya se encuentra disponible tanto en digital como en formato físico en todas las tiendas del país. El Track list del disco incluye las canciones: Aquí vamos, Ningún lugar, Tesón y voluntá, Yo nací de tu piel, La verdad y Estático: “voy a hacer más promo del disco, quisiera lanzarlo en formato de Vynilo, que sea algo especial, quiero hacer venues chicos en festivales, quiero empezar desde cero y vivir esa experiencia otra vez de tocar en lugares chicos”, finalizó Arthur White.