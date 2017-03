Los Mascabrothers se asocian con Standopados

Germán Ortega, Mau Jalife, Freddy Ortega, Jurgan Jacobo y Claudio Herrera llevarán al nuevo Foro 18·69 su show de Stand Up, todos los fines de semana

Arturo Arellano

Los Mascabrothers se asocian con Standopados para dar a luz un nuevo y divertido proyecto al que han decidido poner simplemente el nombre de ambas compañías, pero que se enfoca unicamente en la vertiente humorística del Stand Up, protagonizada por cinco personajes titulares: Germán Ortega, Mau Jalife, Freddy Ortega, Jurgan Jacobo y Claudio Herrera. Este espectáculo ya ha estado de gira por el interior de la República mexicana, pero en esta ocasión llega para quedarse por una extensa temporada en el nuevo Foro 18·69, todos los viernes y sábados.

En conferencia de prensa, los humoristas hablaron al respecto, “se trata de retomar la vida de centro nocturno, somos cinco titulares y algunos invitados como Paul Stanley, pero realmente Mascabrothers Standopados ya es un proyecto superprobado, nos ha ido maravilloso en el interior de la República e iniciamos la primavera, con esta noticia de que hay que seguir riendo”, dijo Freddy Ortega, a lo que Jurgan agregó “es una comedia relativamente nueva en México, por cómo se escribe y cada uno escribe su material, no robamos el de nadie, hablamos de cómo vemos la vida, de cómo nos educaron y buscando siempre que la gente se identifique con nosotros, dura poco más de dos horas, porque somos seis comediantes en el escenario, con veinte minutos de rutina cada quien”.

Germán Ortega adelantó un poco de los temas que tratan en sus rutinas “son muchas temáticas, por eso todos hablamos de algo diferente, como de esas cosas que sólo en este país pasan; Jurgan habla de su hija; Claudio de las campañas contra el azúcar, son muchas cosas en una comedia de identificación. Todos tenemos un estilo diferente”. En cuanto al hecho de que ahora él y su hermano Freddy hacen Stand Up refirió que “la Ciudad de México es morbosa, se preguntan qué vamos a hacer sino hacemos a los personajes, pero ya lo hemos hecho antes en teatro, como Spamalot y El Joven Frankenstein, donde mi hermano y yo no hacíamos personajes, y ya traemos la inercia, además estamos cobijados por los mejores del negocio, de modo que no creo que esto se nos niegue”.

Indicaron que si bien no tienen ahorita el impulso de una televisora cobijándoles, hay otra manera de hacer sus carreras, lo mismo confirmaron el veto que les impuso Televisa, “tu carrera se puede construir de dos maneras: por tierra o por aire; por aire en la televisión, con esa ventana enorme que te ofrece y por tierra es yendo a todos los lugares posibles con tu show en vivo, la gente se equivoca pensando que si estás en televisión tienes calidad y si no, no la tienes, pero eso está mal y por ello nosotros estamos haciendo muchos shows en todas partes, cosas de calidad. Mascabrothers es una marca que ya es garantía, por ejemplo en el Tenorio cómico, somos la referencia y nos acompañan grandes estrellas”.

En el tema de Televisa agregagron que “Televisa nos dijo, no eres tú soy yo. Ahora nos enteramos que por alguna razón no puede salir nuestro nombre e imagen en la televisora, pero no sabemos por qué, nosotros sólo tenemos agradecimiento con la empresa donde trabajamos tantos años. Pero sí fuimos vetados de manera vil, sin argumentos, hace tiempo nos dijeron que ya no hay exclusividad para Mascabrothers, en ese momento fuimos libres, porque tuvimos siete años con exclusividad en la banca, nos sentíamos El Chicharito y en ese tiempo Paty Chapoy nos apoyó más que Televisa, lo menos que podíamos decir era ‘gracias’ y lo dijimos al aire que sólo teníamos agradecimiento; sin embargo, nos vetaron. No obstante necesitamos trabajar y afortunadamente hay muchas puertas abiertas como Telemundo, Comedy Central, TV Azteca, tenemos muchos proyectos, para cine, teatro, serie y en el caso de esta última, estamos puestos para quien la quiera tomar, sí nos dolió saber del veto pero eso no va a detener todo lo que estamos haciendo, porque debemos trabajar”.

El show Mascabrothers Standopados se presentará todos los viernes y sábados en el nuevo Foro 18·69, ubicado en Insurgentes Sur 1869, justo enfrente de la estación del Metrobús Olivos, a partir de este 24 de marzo.