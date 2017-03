“El final: 10 maneras en las que acabará el mundo” llega a History

La serie de investigación explicará 10 maneras en las que acabará el mundo, con el interés de crear conciencia sobre la fragilidad del planeta

Arturo Arellano

“El final: 10 maneras en las que acabará el mundo” es una serie de investigación científica, que mostrará a los televidentes los efectos que podrían tener eventos destructivos y que según nuevas investigaciones podrían golpear a nuestro planeta como para llevarlo a su fin. Estas devastadoras catástrofes serán ampliamente analizadas por científicos e investigadores quienes anticiparán cómo la humanidad podría prepaarse para el inminente destino del planeta tierra. La serie se transmitirá del lunes 27 de marzo al viernes 31 en punto de las 22:00 horas, a través de History.

Con el interés de dar más detalles al respecto, el científico Luis Quevedo, comunicador hispano, especializado en ciencia y tecnología, además partícipe de esta flamante investigación, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, “estoy emocionado, porque tanto a nivel profesional como humano esto me nutre mucho. Soy científico, pero me convertí en comunicador por mi pasión por la ciencia y por divulgarla. Un proyecto como éste no se ve a menudo, porque combina entretenimiento con investigación, es algo que te va a tener agarrado de tu asiento, es impactante y es super bueno. Cumple con una condición que yo siempre pongo en cada proyecto en que trabajo y es que todo lo que aquí se dice está sustentado científicamente, está en libros, investigaciones, videos y eso es fundamental”, por lo que asegura que se logra entretener, informar e inspirar.

Sobre esto último ahondó que “de manera indirecta y sin que nadie esté predicando nada, te invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia, creo que ese es el efecto que se logrará sobre las personas. Son 10 historias, en diez escenarios, hipótesis distintas, algunas contra las que no hay nada qué hacer, como que si llega un agujero negro, yo les invito a abrir la botella de mezcal, servirse una copita y reírnos un rato, porque ante eso estamos perdidos. Pero hay otras en las que sí podemos hacer mucho, incluso algo tan extraño, de ciencia ficción, como la teoría del impacto de un asteroide, contra eso si tenemos la tecnología, ciencia, instrumentos y estoy seguro de que el dinero también para poner telescopios y en el caso de que venga algo podamos verlo a tiempo y desviarlo”.

Aseguró que de las diez teorias todas son posibles; sin embargo, “la más próxima y probable sería la tormenta solar, porque hace dos o tres años, la NASA sacaba un informe en donde decían que una inyección de estas masivas cruzó nuestra órbita, pero sí nos llega a dar, si hubiera impactado al planeta, hubiera causado estragos importantes, porque todos los cacharros que usamos hoy en día dependen de la tecnología, electricidad, energía, iluminación, la telecomunicación, sistema de transporte, incluso el equilibrio geopolítico del mundo dependen de que los sistemas electrónicos funcionen, si nos da una de éstas, es cosa seria. Por ciencia nos debe dar uno cada 100 años por lo que estamos sobre tiempo. La otra más inmediata, sería el conflicto nuclear”.

Sobre la invasión alienígena, que es también una de las teorías sobre el fin del mundo como lo conocemos, aclaró que “aquí no hablamos de platillos voladores, si no que los mejores científicos de mayor reputación en el mundo ya han sustendado que las formas de vida inteligente fuera de nuestro planeta son posibles”.

La serie se estrena el próximo lunes 27 de marzo y se transmitira diariamente hasta el 31 del mismo mes, con un episodio nuevo cada vez a las 22:00 horas por History.