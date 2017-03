Depeche Mode, en México

La aclamada agrupación se presentará el próximo 11 de marzo de 2018 en el Foro Sol; Preventa Citibanamex en Ciudad de México: 28 y 29 de marzo del 2017, venta al público en general: 30 de marzo del 2017

Por primera vez en nueve años Depeche Mode estará de gira en América Latina para presentar su maravilloso show en vivo para los fans que no han tenido la oportunidad de presenciarlo desde el Tour of the Universe de 2009.

“Estamos increíblemente emocionados de regresar a América Latina”, comenta Dave Gahan, vocalista de la banda. “No tuvimos la posibilidad de ver a nuestros fans allá durante nuestra última gira, por lo que sabíamos que debíamos visitarlos esta vez”.

Como continuación de su masiva gira de verano en estadios a través de Europa y la próxima gira de otoño en Estados Unidos, la banda extendrá el Global Spirit Tour durante dos semanas con conciertos en estadios de varios países de América Latina durante marzo de 2018. Este tour comenzará el 11 de marzo en la Ciudad de México, donde tocarán en el Foro Sol, para después continuar a través de Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires, antes de cerrar en Sao Paulo el 27 de marzo. La gira en Latinoamérica es promovida por Live Nation, y quienes continúan su sociedad con Depeche Mode. Los detalles de venta de boletos en cada ciudad se darán a conocer pronto.

Depeche Mode se presentará el 11 de marzo de 2018 el Foro Sol de la Ciudad de México. Los boletos para este concierto estarán disponibles en una Preventa Exclusiva para Tarjetahabientes de Citibanamex los días 28 y 29 de marzo a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx o por teléfono al 53-25-9000 así como en la taquilla del recinto.

El Global Spirit Tour presenta el álbum de estudio número 14 de la banda titulado Spirit, publicado el 17 de marzo pasado a través de Columbia Records. El poderoso primer sencillo del álbum “Where’s The Revolution” fue muy bien recibido por los críticos y los fans de la banda, quienes lo aplaudieron como “el gran regreso de Depeche Mode”. Spirit ha sido aclamado por la crítica como en el caso de Mojo que lo llamó “golpe a golpe, es el mejor álbum de Depeche Mode en años”.

En la parte latinoamericana del Global Spirit Tour, la banda continuará con su sociedad de caridad con la marca suiza de relojes Hublot, recaudando dinero para crear conciencia sobre la problemática del agua, para avanzar en su misión de proveer agua segura para consumo humano en todos los lugares del mundo.