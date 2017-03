Fuego con el fuego

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Sedena, José Carlos Beltrán, aseguró que el instituto armado ha sido difamado y calumniado al ser involucrados de manera irresponsable en hechos de violencia sin que se hayan aportado las pruebas suficientes. Expuso que quien haga ese tipo de señalamientos debe probar sus dichos.

Sin proporcionar nombres, fue clara la referencia al tres veces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador que, en esta ocasión, reiteró su respeto a las fuerzas armadas e incluso ha ofrecido aumentos salariales en caso de llegar a ocupar la Primera Magistratura, pero aseguró también que no las utilizará para reprimir protestas sociales: “no apagaremos el fuego con el fuego”.

Ante estas posiciones, lo importante es que el Congreso de la Unión definiera ya la Ley de Seguridad Interior pendiente, la cual fije con precisión el papel de las fuerzas armadas, que aunque están claramente señaladas en la Constitución, el desarrollo de los acontecimientos de violencia y creciente inseguridad ha propicionado que se eche mano de las instituciones nacionales para combatir delitos que corresponden a la policía.

Sin duda, la oposición política juega su rol en la inseguridad nacional al sacar raja política de cualquier suceso; las fuerzas armadas asumen su responsabilidad en lo que les corresponde, pero rechazan señalamientos sin sustento, y ahora falta la decisión de los legisladores que deberán plasmar en la ley lo que le toca a cada sector para garantizar la seguridad nacional y el combate a la delincuencia organizada.

TURBULENCIAS

Desechan 58 juicios políticos

La co-presidenta de la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados Mercedes del Carmen Guillén Vicente informó que, por unanimidad, se desecharon 58 expedientes más de juicio político; 49 debido a que las denuncias no son contra funcionarios públicos, y 9 por la muerte de los señalados, luego de realizar un examen minucioso de los expedientes de juicio político, identificando aquellos que son notoriamente improcedentes porque la persona acusada no es sujeta de juicio, ya que no se encuentra entre los servidores públicos que contempla el artículo 110 constitucional; en el análisis de las resoluciones, dijo, así como para aquellas que se proponen desahogar por muerte de los servidores públicos, participaron todos los integrantes de la Subcomisión y con ello, dijo, se está dando cumplimiento al desahogo de las solicitudes rezagadas de las legislaturas anteriores. “Se resolvió la mayoría de los pendientes de la LIX Legislatura, de cuyo cúmulo restan sólo seis expedientes que requieren mayor atención”…México es un mercado de muy rápido crecimiento para la industria de los poliuretanos, y para la industria automotriz extremadamente -que representa el 6% del PIB nacional y el 18% de toda la producción industrial del país-, y la reciente inversión privada en la industria mexicana de la construcción ha provocado un rápido crecimiento desde 2014, representando hoy en día el 8.1% del PIB. Nuevamente, una excelente perspectiva para el mercado de esos productos, por lo cual llega Utech a Las Américas, a presentarse del 4 al 6 de abril de 2017, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, para satisfacer esa creciente demanda, informaron los organizadores del evento…

