Gerardo Penagos, rumbo a los festejos por 4 décadas de trayectoria

Actualmente forma parte del elenco de la puesta en escena “Blanca cheves y sus 7 briagos”, que está de gira por la República Mexicana

Asael Grande

Actor y comediante, también cantante, escritor y realizador escenográfico en vestuario, utilería de teatro, cine y televisión, Gerardo Penagos se prepara para festejar 40 años de trayectoria: “hay que celebrar los 40 años porque ha sido mucho trabajo ininterrumpido de pasión, de teatro, de estar en los escenarios, hay que echarle toda la carne al asador, sigo haciendo teatro, mucha comedia, ahorita estamos montando el show ‘Noches de clabaret’, un espectáculo cómico musical, está quedando muy padre, estará Amanda Libertad, una amiga cubana muy guapa, ahí el chiste es actuar, cantar y tocar instrumentos”, dijo Penagos en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Penagos ha participado en “Viva la comedia, ésta es mi vida”, además de presentarse en los “Sábados de comedia” en La Bistecchiera, al sur de la Ciudad de México: “estamos con el lugar siempre lleno, vamos todos los comediantes, es padre trabajar ahí, ha gustado mucho mi personaje de El soldado pier do por ai, he hecho mucho teatro clásico, comedia musical, teatro infantil con el personaje de Oso Pérez, también tiene un rato que hago a Brozo, también hacía la sátira de Beatriz Paredes Rangel , pero sin ridiculizar. Ahora está de moda el Stand Up, no le encuentro gracia, lo siento muy limitado, hay quienes lo hacen muy bien, pero pocos, todo mundo está copiando a todo mundo, a mí me gusta más subirme al escenario, tocar la guitarra, hacer una imitación, un personaje, cantar una canción, manejar el texto y el humor con más recursos, tampoco hay barra cómica en televisión, ahora el internet se está comiendo a las televisoras, yo me he dedicado a puro teatro, desde actuar, hacer escenografía, utilería, estoy haciendo teatro en Blanca cheves, estamos de gira, ya llegamos a cien representaciones”, comentó Penagos a este diario

Con participaciones en más de 50 obras de teatro en todo tipo de géneros como actor y director escénico, Gerardo Penagos ha participado en obras como: La Marta con botas, Chente y Marta en Ya nos vamos México, El privilegio de transar, Blanca cheves y sus siete briagos como narrador con el personaje de Brozo, producción de Enrique Gou: “el secreto es que se vuelve uno adicto a la comedia, para que un personaje funcione, es estar probando que sí funciona y qué no, o cómo decirlo, es complicado hacer comedia, el subirse uno sólo al escenario dos o tres horas, es lo más difícil que he hecho, pero es una pasión, me da emoción por subirme al escenario, el chiste es ir enlazando los temas durante la improvisación que tenemos preparada”, finalizó.

Creador del personaje cómico El soldado pier do por ai, ganador del primer lugar en el concurso “Gente con talento cómico”, en el programa TV de Noche, Penagos se presenta en La Bistecchiera, al sur de la CDMX, con “Sábados de comedia”, junto con Pedro Romo.