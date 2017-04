El 50% de quienes padecen enfermedad meningocócica fallecen

La enfermedad meningocócica es una infección causada por la bacteria “Neisseria meningitidis” y de no ser tratada a tiempo, hasta el 50% de quienes la padecen pueden fallecer. Afecta principalmente a las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal causando daños cerebrales, sordera o discapacidad de aprendizaje, efectos que experimentan entre el 10 y 20% de los sobrevivientes. Los síntomas son: fiebre, dolor de cabeza, confusión y cuello rígido, que también pueden estar acompañados por náuseas, vómito y sensibilidad a la luz. A nivel mundial, se calcula que al año ocurren 500 mil casos y 50 mil muertes. En México, se reportan casos en todos los grupos de edad; sin embargo, afecta principalmente a niños entre 3 meses y 5 años de edad. De acuerdo con un estudio, el 71% de los casos identificados fueron en menores de 2 años. La Dra. Carmen Espinosa, infectóloga pediatra del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, la meningitis por meningococo puede transmitirse de persona a persona a través de la saliva, estornudo, besos, etcétera. “En los adolescentes, entre el 15 y 25% pueden ser portadores, mientras que en la población general fluctúa entre el 5 y 10%; durante brotes y epidemias puede elevarse al 90%. Por su parte, la Dra. Diana Coronel, directora regional de Ciencias Clínicas para Sanofi Pasteur, señaló que actualmente existe una vacuna contra la enfermedad meningocócica que se puede aplicar a cualquier edad a partir de los 9 meses de edad con una eficacia del 100% .

Con el objetivo de generar una mayor apertura y sensibilización ante los trastornos neuropsiquiátricos de los niños la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil presidida por la Dra. Rosa Isela Mézquita y Armstrong informó sobre la situación actual de los trastornos psiquiátricos de la niñez mexicana e incentivar la búsqueda de posibles soluciones a esta problemática de salud pública a la que sólo se le destina el 2% del presupuesto asignado a la salud. Entre los niños y adolescentes, existen diversos factores que influyen en el deterioro de su salud mental. La formación de los vínculos afectivos en las primeras fases de la vida, es un paso esencial que sienta los las bases para el posterior desarrollo cognitivo, emocional y social de niños Los dos primeros años de vida son periodos críticos de máximo crecimiento físico y cerebral. Las carencias nutricionales y psicosociales durante este periodo pueden causar disfunciones y discapacidades que persistirán toda la vida. La doctora Mézquita, señala que el cuidado de la salud mental de los niños y jóvenes es de la mayor relevancia, la evidencia científica revela que por lo menos el 50% de los trastornos mentales del adulto se gestan en la infancia y adolescencia. Los trastornos más recurrentes son problemas de aprendizaje, retraso mental, trastornos de ansiedad y por déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intentos de suicidio.

Diariamente en los laboratorios clínicos se realizan tomas de muestras sanguíneas con la finalidad de contribuir al diagnóstico preciso que permita atender al paciente de forma oportuna con el tratamiento adecuado. Sin embargo, hay muestras que son rechazadas para su análisis, ya sea por errores que se generan durante el proceso de la toma de la muestra misma o en su traslado y preparación para ser analizadas. Cuando estos errores no son detectados, impactan en el resultado emitido, en el tratamiento sugerido, en la salud del paciente y en el sistema de salud en general que incurre en gastos innecesarios en la atención a los pacientes, afirma la M. en C. Gloria Leticia Arellano Martínez, responsable Académica del Diplomado en Flebotomía de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM (FESC) El M. en C. Jorge Alfredo Cuéllar, director de la misma, señaló que para un centro hospitalario, el laboratorio representa el 5% del gasto total y entre el 60 y 70% de las decisiones clínicas se toman a partir del resultado del estudio de laboratorio realizado al paciente Sin importar donde se genere el error, la responsabilidad de entregar resultados precisos y confiables es siempre del laboratorio. Hasta el 26% de los errores en los resultados de laboratorio tienen efectos significativos con impacto negativo en el diagnóstico y evolución del paciente.

