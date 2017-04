Chicago celebrará 50 años en la Arena Ciudad de México

La agrupación se presentará ante los capitalinos el próximo 9 de septiembre; el 12 del mismo mes en Guadalajara, y finalmente el 14 en Monterrey

La banda estadunidense de rock jazz Chicago, anunció que como parte de su 50 aniversario realizará una gira que incluye a México con tres conciertos que se llevarán a cabo en Guadalajara, Monterrey y la capital del país, en septiembre.

El afamado grupo, uno de los más importantes de su género, visitará este país para complacer primero a los fans capitalinos con un concierto en la Arena Ciudad de México el 9 de septiembre.

Posteriormente, la banda, que también está ligada al rock progresivo, llegará al Auditorio Telmex de Guadalajara, el 12 del mismo mes, y dos días después pisará la Arena Monterrey de la capital de Nuevo León, se informó mediante un comunicado de prensa.

La formación musical promete dar un gran “show” que llevará a todos los presentes a revivir una de las mejores épocas, al involucrar una diversidad de géneros como rock, soft rock, jazz rock, rock progresivo, pop rock y jazz fusión.

La banda está lista para interpretar en vivo sus más grandes éxitos, entre ellos “Make me smile”, “If you leave me now”, “Hard to say I’m sorry”, “Another rainy day in New York city”, “Just you ‘N’ me” y “Does anybody really know what time it is?”, entre otros.

Arena de Cd. de México

Concierto: 9 de septiembre 2017, 21:00 horas

Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com y taquillas del inmueble.

Los boletos oscilan entre $400.00 a $1,500.00.

Auditorio Telmex, Guadalajara

Concierto: 12 de septiembre de 2017, 21:00 hrs.

Venta al público en general: A partir del 30 de abril

Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com y taquillas del inmueble.

Los boletos oscilan entre $400.00 a $1,650.00.

Arena Monterrey

Concierto: 14 de septiembre 2017, 21:00 Hrs.

Preventa exclusiva Santander: 4 al 6 de mayo de 2017

Venta al público en general: A partir del 7 de mayo de 2017

Puntos de Venta: A través del sistema www.superboletos.com y taquillas del inmueble.

$300.00 a $1,350.00.