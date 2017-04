Gaby Moreno llevará su “Ilusión” al Lunario

La guatemalteca presentará en vivo su más reciente disco, este 26 de abril

Arturo Arellano

Este 26 de abril llegará al Lunario del Auditorio Nacional y desde Guatemala un enorme talento femenino, Gaby Moreno, quien se ha destacado en la música por su peculiar manera de componer y cantar, con lo que ha conquistado miles de corazones en el mundo. Ahora presenta su más reciente disco “Ilusión”, en el que deja ver su versatilidad musical y lírica que va desde el romance hasta lo social.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la guapa cantante explicó “es mi quinto disco, tiene canciones en inglés y español que era algo a lo que quería regresar, a lo que estaba haciendo con mis dos primeros discos, por que llevo casi 16 años de estar viviendo en Los Ángeles, de modo que para mí es muy natural estar hablando y cantando en los dos idiomas todo el tiempo, mi vida es un spanglish”.

Agrega que “decidí asignar como productor a Gabe Roth, que es un genio, que ha trabajado con artistas que admiro muchísimo, como Sharon John y algo que lo caracteriza a él como productor e ingeniero, es que sólo usa el tipo análogo, no utilizamos ninguna computadora al grabar nuestras canciones. Entramos al estudio con los músicos e hicimos unas tres o cuatro tomas sin ediciones, ni correcciones, porque quería ese sonido un poquito más humano, más orgánico. Tampoco es que se trate de hacer un trabajo mediocre ni nada por el estilo, es simplemente que nosotros llevamos tanto tiempo tocando juntos, que nos sentimos muy seguros de lo que estamos haciendo”.

De manera que en el disco “dejamos a un lado toda esa parte técnica y lo que quisimos plasmar fue básicamente mucho sentimiento y mucha emoción a las canciones. Todos los instrumentos fueron grabados al mismo tiempo, excepto a algunas instrumentos de metal y de viento, que agregamos después, pero toda la banda lo que es batería, bajo, guitarra, piano y órgano todo eso fue al mismo tiempo”.

Sobre las letras refirió que “trato de abarcar un poquito de todo, me gustan los temas universales claro, esos temas en que la gente le puede encontrar cierta identificación, por lo tanto hay un par de canciones de amor, de ese amor incondicional, no sólo de pareja, sino amor de tus amigos, con tu padre lo que sea, pero también hay ciertos temas un poquito más abstractos, me gusta escribir también no tan literal, me gusta que la gente dé su propia interpretación y que sea como cuando vas al museo a ver pinturas, no le estás preguntando al pintor que pensaste, es como tu vez la pintura y tú empiezas a crear tu propia historia”.

Finalmente, sobre el concierto dijo que “es lindo hacer que la gente sea parte de todo ese mundo, de esa emoción, por ello mis conciertos son muy dinámicos. Esta vez haré temas de toda mi carrera, pero también algunos de este nuevo disco, ya que es la presentación oficial en vivo. Tendré como invitado a Leonel García para cantar dos temas y viene toda mi banda desde Los Ángeles más dos músicos mexicanos”.

Lo mismo incluyen temas de corte social “hay canción que se llama ‘Frontera’ que toca un poquito el tema de inmigración, es algo que me sale natural, porque yo soy inmigrante y veo, observo lo que está pasando y este simplemente es un mensaje de esperanza para toda la gente.

Llevo muchos años de estar viviendo en Estados Unidos y he visto el cambio, he sido parte de ese cambio también, entonces ya es algo innato que salga plasmado en las letras y creo que es algo que voy a seguir haciendo, voy a seguir escribiendo sobre esas experiencias llevar ese mensaje a través de la música”.

Su disco es una colección de 13 canciones nuevas que reflejan una mezcla orgánica de todas sus influencias, desde el blues hasta los boleros.