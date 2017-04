Ariana Grande regresa a México

Llegará el próximo 12 de julio al Palacio de los Deportes, para presentar su gira “Dangerous Woman”

Preventa Citibanamex: 2 y 3 de mayo; venta general: 4 de mayo

Ariana Grande anuncia que estará de regreso en México como parte de su gira Dangerous Woman Tour para ofrecer un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 12 de julio de 2017. Los boletos para este esperado concierto estarán disponibles en una preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 2 y 3 de mayo y en venta general el 4 de mayo a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx al 53-25-9000 y en las taquillas del recinto.

Para más información sobre fechas y lugares de la gira entra a: https://www.arianagrande.com/tour. El año pasado fue muy importante para la carrera de Ariana, quien lanzó su álbum Dangerous Woman, que hit tras hit creó una expectativa enorme para verla nuevamente sobre los escenarios. Grande ganó como Artista del Año en los American Music Awards y con el lanzamiento de su disco en marzo de 2016 se convirtió en la primera artista en tener el sencillo principal de cada uno de sus discos, debutando en el Top Ten del Billboard Hot 100.

Este año no ha sido diferente, pues el éxito continúa; Ariana comenzó su gira mundial en febrero pasado en Arizona, misma que la llevará a presentarse en 36 shows tan sólo en Estados Unidos y Norteamérica, para después viajar a Noruega, Suiza, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Italia entre otros. Ahora será el turno de los Arianators mexicanos de presenciar de nueva cuenta una de las voces más poderosas de su generación.

Dangerous Woman cuenta con exitosas colaboraciones que se han convertido de forma inmediata en himnos como Let me Love You Feat. Lil Wayne, Everyday Feat. Future y Side-To-Side Feat. Nicky Minaj. El álbum fue catalogado como uno de los mejores discos de pop de 2016 para la revista Rolling Stone.

