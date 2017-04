Marjorie de Souza le responde a su ex Julián Gil en Twitter

Luego de que tuvieron a su hijo Matías Gregorio el pasado mes de enero y de que confirmaron su separación. Marjorie de Souza le responde a Julián Gil en Twitter: “Sería bueno que dejen de creer en tanta mentira, la verdad tarde o temprano sale. Hermoso día”, luego de que el actor dijera: “Estoy confiado que tanto la justicia de México, como ella, entiendan que yo lo único que voy a pedir, no voy a pedir nada que no merezca, voy a pedir que se me den mis derechos, porque el niño lleva mi sangre y, al llevar mi sangre, yo lo voy a defender a muerte, no solamente hoy”.