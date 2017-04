AMLO… ¡corrupto!, acusan todos; me tienen miedo, les responde

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El video se hizo de inmediato viral. En él se ve a la diputada local veracruzana Eva Cadena recibir 500 mil pesos en fajos de un particular, con la encomienda de que se los entregue en propia mano a Andrés Manuel López Obrador.

El diálogo de la legisladora -que hasta ayer fue candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz-, con la mujer que le entrega el dinero es claro, no deja dudas.

“El medio millón es para Andrés Manuel”, le dicen. Ella afirma que se lo dará en propia mano.

“… es porque simpatizamos con su proyecto, creemos en su compromiso de cambio”, le comenta a la legisladora mientras fluye de una mano a la otra el dinero.

La candidata y amiga de López Obrador, desbordada por los fajos, pide que le den una bolsa para guardarlos y poder llevárselos al presidente de Morena.

Es un momento que hace recordar a aquel otro video donde el empresario de la construcción Carlos Ahumada le da también fajos de dinero a René Bejarano y este pide ligas para poder manejar los billetes.

El video de ahora es de 3 minutos, 16 segundos, que al parecer data del jueves 6 de abril. En él la candidata a la alcaldía de Las Choapas subraya varias veces que por supuesto que se compromete a entregar personalmente el dinero a López Obrador durante su visita a ese municipio que ocurrió el sábado 8 de abril, dos días después de la entrega de los 500 mil pesos.

En otro video, este del mítin de ese sábado en Las Choapas, se ve a López Obrador abrazar a su amiga y hacer una emotiva defensa de Cadena como representante de Morena en este municipio.

La defensa la hizo AMLO porque, al concluir el evento, una persona afirmó que Cadena era corrupta, a lo que él responde: “Lo que diga mi dedito”, mientras hace un ademán negativo.

Revelado todo eso, Eva Cadena Sandoval intentó negar haber recibido el dinero.

Pero el video es irrefutable. Entonces renunció a su candidatura de Morena a la alcaldía de Las Choapas.

Me tienen miedo

En este contexto, Andrés Manuel López Obrador subió rápido su propio video a las redes sociales donde se le ve en guayabera y con una actitud desenfadada.

Ahí asegura que el video de su amiga Eva Cadena es producto del miedo que le tienen los de la Mafia, “Salinas, Peña, Fox , Calderón y sus socios y achichincles quienes están tratando de destruirnos políticamente, como ya lo han intentado muchas veces… ya llevamos años soportando toda esta andanada, guerra sucia”.

Y se burla: “¿imagínense yo recibiendo 500 mil pesos?… ¡Sería millonario!…”

Luego dice que si quisiera, le darían lo que pidiera y tendría bienes inmensos en México y en el extranjero.

“… porque lo que yo pidiera, me darían…”

Por supuesto no dice quién le daría lo que pidiera.

Y concluye: “me pueden quitar todo, robar de nuevo la Presidencia, me pueden quitar todos los triunfos, pero no van a poderme arrebatar mi dignidad, mi honestidad, me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria… soy peje, pero no lagarto”.

Que no se haga, es corrupto

Sin embargo su alegato anticipado a las críticas, sólo confirma que AMLO ahora sí está nervioso. Que el escándalo de su amiga de Las Choapas sí lo “tocó”.

Por la tarde uno de quienes le reviró fue Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI.

Le recordó que él mismo dijo que si se comprobaba que recibía dinero ilícito en Veracruz, renunciaría a la política.

“Este video muestra claramente que eres un corrupto… ¡cumple… renuncia!”, le dijo.

Ochoa consideró que hoy López Obrador no puede seguirse escondiendo más de la sociedad mexicana que ahora sabe que los sobornos, los paquetes de dinero y las ligas son el común de todos los días del tabasqueño

“Ha quedado claro que Morena es la verdadera mafia del poder, cínicamente abanderada por una supuesta honestidad valiente”, indicó el priísta.

He insistió:

“Sé congruente y renuncia. A nadie se le olvida cuando su operador y ex secretario particular, René Bejarano, recibió aquellos millonarios sobornos para Andrés Manuel”, agregó.

De igual forma a nadie se le olvida que el secretario de Finanzas de López Obrador, Gustavo Ponce, fue captado apostando en las Vegas con recursos públicos.

Ni tampoco que hace unos meses fue detenido otro operador de Morena, este de la Delegación Cuauhtémoc, con más fajos de dinero en un automóvil.

Acompañado por Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI; de César Camacho líder de los diputados del tricolor; del senador Arturo Zamora, dirigente de la CNOP y por Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del CEN del PRI, Ochoa Reza pidió a las autoridades electorales y judiciales federales y locales, hacer una profunda investigación de la red de corrupción de Andrés Manuel López Obrador y determinar la procedencia del medio millón, que igual podrían ser recursos aportados por el crimen organizado, dijo.

Y a la sociedad mexicana, le sugirió no dejarse engañar más por López Obrador.

“¡Se le cayó la máscara… sí es corrupto!”, indicó.

Otros dirigentes como Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN subrayó lo dicho por Ochoa Reza y advirtió que más allá de la máscara de la honestidad mostrada por López Obrador, las autoridades habrán de auditar todos los recursos operados por Morena.

“Además de que ahora sí se debe investigar de qué ha vivido en todos estos años el líder de Morena”.

Y recordó que el año pasado, el ahora gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes linares denunció y sostuvo hasta la saciedad que Javier Duarte entregaba dos millones y medio de pesos a Andrés Manuel López Obrador para financiar al candidato de Morena.

“Queremos saber qué está pasando con este partido que hoy tiene muchos vicios de corrupción; Andrés Manuel López Obrador sigue ligado a las ligas de Bejarano, recuérdenlo ustedes, y donde dijo: que conteste Bejarano; donde era clarísimo que se estaban entregando fajos de billetes para el jefe de Bejarano el propio López Obrador”, aseguró.

Marko Cortés igual dijo que ahora AMLO ya salió otra vez con la misma cantaleta de siempre, de que lo del video de su amiga y recaudadora de dineros inexplicables Eva Cadena es un compló de la Mafia del Poder, “pero lo que no podrá negar es que su candidata recibía dinero para él en el estado de Veracruz, y por eso es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone un punto de acuerdo para que se investigue el 100 por ciento de recursos que maneja el partido Morena y de esa forma la Fepade nos pueda decir sobre su legalidad de estos recursos…

“No sólo es este hecho que involucra a Eva Cadena, diputada de Morena y candidata de Morena; no sólo es el hecho de Javier Duarte, entregando recursos a Andrés Manuel López Obrador para Cuitláhuac García, su candidato de Morena en Veracruz; no sólo ya como hechos aislados sino la propuesta de Acción Nacional y el punto de acuerdo es para que el 100 por ciento de los recursos que maneja Morena sean auditados”, finalizó.

Hoy en el Senado y la Cámara de Diputados se presentarán varios acuerdos para exhortar a las autoridades a iniciar de inmediato estas investigaciones, para pasar a las sanciones.

