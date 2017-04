Galilea Montijo no quiere opinar de Cuauhtémoc Blanco

Luego de que el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, fue acusado del homicidio de un empresario, la actriz Galilea Montijo dijo para el programa Todo para la Mujer: “Ay papi, si no hablé en mi momento menos ahora, imagínate. Estoy metidísima en mi casa, con mi familia, trabajando y yo de relaciones pasadas la vedad es que no. ¿Mensajes de apoyo?, no sé ni de qué me hablas; y es muy feo hablar de lo que uno no sabe”, señaló la conductora.