PAN denunciará penalmente a AMLO y a Delfina Gómez

Por presunto peculado

El Partido Acción Nacional (PAN) presentará una denuncia penal contra la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y contra el líder de ese partido, Andrés Manuel López Obrador, por el delito de peculado.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que los integrantes de Morena son presuntos responsables de haberles quitado más de 13 millones de pesos a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, cuando Gómez Álvarez era alcaldesa.

Sostuvo que durante su mandato en Texcoco, la hoy aspirante de Morena a la gubernatura mexiquense retiraba de manera ilegal 10 por ciento del sueldo de los trabajadores del ayuntamiento, dinero que llegaba a las arcas de la organización denominada Grupo de Acción Política, de la que era presidenta Delfina Gómez. Ricardo Anaya mostró un recibo y un cheque, así como una carpeta con los documentos oficiales que en su opinión muestran el desfalco que provocaron contra los trabajadores.

“Eso de que dice López Obrador que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, esto no es de aves de rapiña. El dinero que le daba Duarte, los fajos de billetes con Eva Cadena, el dinero de Texcoco. No Andrés, este dinero no es de aves que cruzan el pantano y no se manchan, es de aves de rapiña”, aseveró.

El líder del PAN explicó que hoy acudirán a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para denunciar a Delfina Gómez, Andrés Manuel López Obrador, Eva Cadena y Victoria Anaya, esta última, quien supuestamente recibía el dinero de las donaciones voluntarias.

Recordó que Delfina Gómez llevó a toda la familia de su jefe político, Higinio Martínez, al ayuntamiento, como es el tesorero Alberto Martínez, mientras que Agustín Miranda, tío de Higinio Martínez, era el jefe de Seguridad Pública; Mónica Quintero era la directora de Agua Potable, prima de Higinio; la directora del DIF, Elizabeth Terrazas es nuera de Higinio Martínez.

Según Anaya Cortés, quien recibía todo el dinero que le quitaban a los trabajadores era Victoria Anaya, encargada de Recursos Humanos del ayuntamiento de Texcoco durante la gestión de Delfina Gómez, y quien ahora es la encargada de la campaña de la representante de Morena.

Explicó que en 2013 le quitaron a los trabajadores cuatro millones 200 mil pesos; en 2014 más de cinco millones 600 mil pesos y en 2015 fueron tres millones de pesos, lo que hace un total de 13 millones de pesos, mismos que llegaron a la agrupación de Higinio.

El dirigente panista advirtió que se trata de un delito grave por el cual se impone prisión de dos a nueve años, como lo marca la Ley Electoral, para quienes soliciten recursos a sus subordinados para apoyar a sus agrupaciones políticas.