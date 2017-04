¿Y si AMLO sí recibió los 500 mil?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

¿Y si Eva Cadena cumplió su encargo y entregó los 500 mil pesos a Andrés Manuel López Obrador el sábado 8 de abril como prometió lo habría a quienes se lo dieron?

Bueno, si así fue, AMLO es hoy un delincuente electoral, afirma Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Eso se sabrá en el transcurso de la investigación ya abierta por esta dependencia.

Mientras tanto, por mayoría casi absoluta de su pleno, la Cámara de Diputados exhortó ayer a:

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fepade;

Al Instituto Nacional Electoral, el INE;

Al Servicio de Administración Tributaria, el SAT,

A la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de Hacienda,

Y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, de la Procuraduría General de la República (PGR).

A que “investiguen el origen del 100 por ciento de los recursos asignados al partido Morena, para beneficiar a su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador”.

En la otra cámara, la del Senado de la República, el exhorto fue acompañado por denuncias penales.

En respuesta, el propio Santiago Nieto Castillo, quien estuvo ayer en San Lázaro para participar en un foro sobre procesos electorales, aclaró que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a su cargo, ya abrió expediente de investigación contra Eva Cadena, y no desechó que esa investigación vaya a incluir a Andrés Manuel López Obrador.

Es una investigación de oficio, es decir, no medió denuncia alguna, subrayó al señalar que por el delito de… Aun cuando, dijo, está en espera de las denuncias que se presenten de diputados y senadores por el mismo asunto, investigación que dijo se realizará “con absoluta imparcialidad, sin filias, ni fobias, sin hacer juicios sumarios, pero tampoco absoluciones sumarias”. Y agregó:

“En el caso específico, se ha iniciado la investigación por la presunta violación del artículo 15 de la Ley General en materia de Delitos Electorales, que sanciona tanto a quien destina los recursos, como al que los recibe”.

En este caso no desechó que la investigación pudiera incluir a Andrés Manuel López Obrador, aun cuando en un inicio el proceso sea en contra de Eva Cadena.

El delito establece de 5 a 15 años de prisión, “para las personas que reciben o destinan, y quiero enfatizar esto porque se trata de una conducta delictiva tanto de la persona que dio el dinero, como de la persona que lo recibió”.

Hoy no se sabe si Andrés Manuel López Obrador recibió finalmente el dinero de parte de Eva Cadena. Si lo recibió el sábado 8 de abril como lo prometió la diputada, entonces está dentro del supuesto del delito mencionado.

Santiago Nieto explicó que ciertamente la Fepade investiga a personas físicas y no a partidos políticos, es por eso que no investigará a Morena, pero pudiera investigar a AMLO.

“Nuestro objetivo es integrar la carpeta de investigación, insisto, con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias, y determinar conforme derecho, para efecto de que, en su caso, se ejerza la acción penal en contra de quien resulte responsable”, precisó.

Ya no le creen

Es por ello que esta vez de nada le sirvió a AMLO hacerse el chistosito. Nada de que “mi plumaje no es de los que se manchan en el pantano”, ni de que: “pueden robarme el triunfo pero no la gloria (sí cómo no Karime López Obrador)… tampoco le van a robar su abundancia”, o de que “yo casi ni conocía a la diputada Cadena”, y menos eso de que “los de la mafia del poder (Salinas, Peña, Fox, Calderón y sus socios y achichincles) le pusieron un 4 a Eva”.

¡Sí cómo no chucha…!, comentaron algunos.

No. La verdad es que esta vez el tabasqueño “se pasó de lanza”, afirmaron otros.

Y por ello fluyeron los exhortos y las denuncias. Hubo fracciones de un mismo partido que presentaron sus respectivos exhortos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y anunciaron sus denuncias penales ante la PGR y la Fepade, en contra de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de ellos fue el PRI quien en San Lázaro, con su coordinador, Cesar Camacho a la cabeza, presentó una exigencia para que todas las instituciones electorales vayan al fondo de los ingresos y gastos de Morena, y de sus dirigentes, especialmente su presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es importante esta investigación, afirmó Camacho, porque, dice, el rastro de unos y otros ingresos y gastos se pierden y entreveran en un manejo por demás discrecional realizado por el tabasqueño, sin apegarse a códigos, normas y leyes.

“Nosotros, y seguramente la sociedad entera queremos saber de dónde surgen los muchos millones de pesos que entran a los bolsillos de López Obrador sin pasar por las cajas de Morena y cuánto y en qué gasta eso y las prerrogativas que le da el INE”, indicó Camacho.

Herminio Corral Estrada, diputado del PAN, consideró que este asunto no es nuevo en el debate nacional, pero que es relevante en estos momentos cuando hay la proximidad de las campañas.

Es también, “relevante, porque involucra a Andrés Manuel López Obrador quien viene haciendo campaña desde hace 16 años, y que ha pregonado acabar con la corrupción, con el solo hecho de ganar esa elección”, dijo.

Ha llegado la hora de desenmascarar a Andrés Manuel, agregó, “quien de forma tramposa se ha lavado las manos y quiere hacerlo hoy también, intentando burlarse también de los mexicanos.

“En el PAN votaremos a favor de este punto para que se aclare de una vez por todas de dónde se ha mantenido este señor López Obrador durante tantos años en campaña, para que se explique a los mexicanos de esta sucesión de hechos que lo vinculan con el financiamiento ilícito.

“Y más cuando este nuevo capítulo de corrupción, el de la entrega de 500 mil pesos a la diputada Eva Cadena con la encomienda de entregárselos en propia mano, llega directo a él, comentó el panista.

Carlos Gutiérrez García dijo en representación de la fracción de diputados del partido Nueva Alianza que el video que muestra a la ahora ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, recibiendo 500 mil pesos para López Obrador, es apenas una muestra no sólo de la corrupción del dirigente, sino que es un evento que pone en duda el origen y manejo del total de los recursos de Morena.

Por todo lo anterior, al igual que casi el resto en San Lázaro y el Senado, pidieron a la Fiscalía de Asuntos Electorales, la Fepade de la PGR, investigue y vaya al fondo del origen no sólo de los recursos entregados a candidata Eva Cadena Sandoval, sino de todo lo que entra y opera Morena.

“Dime con quién andas y te voy a decir quién eres”, preguntó a su vez el diputado Bernardino Vargas, del Verde Ecologista, al exigirle a la Fepade abrir expediente urgente de investigación de origen y manejo de recursos en Morena.

Agregó que los acompañantes de AMLO a través de los últimos años han sido René Bejarano con sus ligas; Carlos Imaz, Gustavo Ponce y ahora Eva Cadena.

“Miren, no nos engañemos, no se conviertan en pejezombies, quítense la venda que tienen en los ojos. Ya no sigan a un corrupto mesiánico y demagogo”, pidió a los mexicanos.

Todo indica que AMLO no recuperará su paz tropical, y que el tema de Eva y los 500 mil pesos puede ser más que un bocado financiero envenenado para el mesías.

