Eva Cadena, la sanción

Desde el portal

Ángel Soriano

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se efectuó el foro “Marco normativo para el blindaje en el uso de los recursos públicos en los procesos electorales 2016-2017 en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y el Estado de México”, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, en relación al caso de la ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, a quien se le acusa de recibir 500 mil pesos para el líder Andrés Manuel López Obrador, dijo:

El tipo penal establece de 5 a 15 años de prisión para las personas que reciben o destinan dinero para las campañas, y quiero enfatizar esto porque se trata de una conducta delictiva tanto de la persona que dio el dinero, como de la persona que lo recibió.

Sin embargo, hay que plantearlo desde esta perspectiva: los delitos electorales no son graves, al no ser delitos graves, la pena, inclusive, una sentencia condenatoria se puede conmutar y, por supuesto, las personas que estén siendo procesadas pueden desarrollar, por derecho constitucional el proceso en libertad, en virtud de que en el sistema tradicional alcanzan la libertad caucional, y en el sistema procesal penal acusatorio, no hay prisión preventiva oficiosa.

Esto, creo que es un tema que es importante, en el tema de condicionamiento de programas sociales y financiamiento ilícito de las campañas, para efecto de plantear que estos tipos penales sean delitos de naturaleza grave que puedan dar como consecuencia que las personas sean y se ejerzan las órdenes de aprehensión en su contra y lleguen a los centros penitenciarios, en virtud de que el condicionamiento de programas, que es lo que veremos en la Cámara de Diputados, o el financiamiento ilícito de las campañas, son conductas que violan el principio de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, y la equidad en la contienda electoral, que son principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución.

TURBULENCIAS

Premio Latinoamericano a la UAEM

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales “50 Años”, con el que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en el marco de los festejos de su 50 aniversario, reconoció a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) de la UAEM.

En el marco del Coloquio América Latina: Política, Futuro, Igualdad, que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad de México y en el que participaron la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, Alejandro Encinas y Porfirio Muñoz Ledo, así como investigadores, el secretario ejecutivo de CLACSO, Pablo Gentili, reconoció el “importantísimo trabajo que han realizado, realizan y realizarán la UAEM y Redalyc en la difusión y democratización del conocimiento en América Latina y el Caribe”.

El rector Olvera reiteró su convicción a favor de la visibilidad y democratización del conocimiento; sostuvo que el impulso y desarrollo de nuevos conocimientos y su difusión son valores fundamentales en el quehacer de las instituciones de educación públicas, como la UAEM, consciente de que el saber es un bien social… Será a medio año cuando concluyan las auditorías que se realizan escuela por escuela para depurar la nómina magisterial y se pague exclusivamente a quienes están trabajando, a fin de terminar el desorden en la materia, anunció el titular de la SEP, Aurelio Nuño, durante una reunión con los gobernadores de la zona centro del país…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com