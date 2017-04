Smoky hace rap para que no te sientas “Sola”

Marca una tendencia de rap fusión con letras positivas y románticas

Arturo Arellano

Desde Mazatlán, Sinaloa, arriba a la Ciudad de México uno de los mejores raperos de la escena actual, Smoky, quien con sus letras positivas y llenas de romance ha logrado cautivar a miles de fanáticos en el mundo. Su más reciente lanzamiento es el sencillo “Sola” con el que le canta a las chicas amantes del género y con el que también pretende colocar su música de una manera mayormente universal. El sencillo ya está disponible en plataformas digitales y el disco completo será lanzado a mediados de junio.

Smoky concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que se dijo emocionado y con ganas de que su música rompa otro tipo de fronteras. El primer sencillo es “Sola” del que dijo “es muy Dancehall, del que tengo muchas influencias, ese sonido es de Jamaica y Panamá, aunque yo soy de Mazatlán, es una playita parecida a Jamaica (risas). Planeamos la canción con gente de Warner Music y la quisimos estrenar antes de Semana Santa, superamos las expectativas con más de medio millón de views, apenas en los primeros días”.

En cuanto al video, agregó “me tocó celebrar mi cumpleaños cuando grabamos el video, así que estuvieron todos mis amigos. Trata sobre una sirena, que como en la mitología tiene capacidad de hablar y moverse en dos piernas sólo para conquistar a los marineros, así que lo hace, se lleva al marinero, se lo come, lo seduce en cantos, a mí me tocó hacer de marineros”.

Sobre el disco adelantó que “voy a sacar a relucir los géneros que he manejado, como baladas, Rythim & Blues, rap y Dancehall, por lo que ya soy considerado uno de los cantantes más versátiles de rap. Es algo que no cualquier rapero logra, eso nos da un plus y prestigio. ‘Sola’ es sólo un sencillo del disco, es el último que tiramos, porque ya sigue el álbum, tengo una fusión de mariachi con rap, estoy seguro de que cuando salga va a hacer escándalo”. Sobre esa fusión con mariachi agrega que “Me ha tocado escuchar que usan samplers o loops de mariachi, pero mariachi grabado tal cual para un tema de rap, no. Yo lo hago por primera vez, me metí a dirigirlo y quedó algo muy interesante”.

Sobre sus letras asegura: “Lo que busco es que se identifiquen las personas, no progreso social, porque para eso hay otros rapers, a mí me gusta que se identifiquen, porque ahí entra la razón y le van agarrando más amor a la música. Es la versatilidad la que nos caracteriza, aunque me tocó que me apedrearan en algunos lugares por cantar rolas románticas, unos cholos me querían pegar porque no les gustaba, ahora la gente sabe a qué me dedico y mi sello es el positivismo y el romance”.

El disco sale en junio y con esto “la tirada es hacer tres eventos grandes para promocionar el lanzamiento del disco y para arrancar la gira, primero en Ciudad de México, después Monterrey y finalmente Guadalajara, para luego ir a todos los lugares donde ya me conocen. Ya hemos asistido a Perú desde 2011, vamos anualmente y nos va muy bien, cada vez más alto, antes cantábamos en provincia y bares, ahora en televisión y festivales, vamos a ir a otros países a ver cómo nos va”, concluyó.