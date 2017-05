Luis Miguel queda en libertad tras pagar fianza de un millón de dólares

Sin embargo, tendrá que presentarse nuevamente en la corte el 11 de mayo ante la juez Virginia Phillips, quien indicó que en caso de que el intérprete no asista, ya no habrá otra fianza disponible

Luis Miguel Gallego Basteri se presentó acompañado de su abogado Rafael Heredia y de su amigo Miguel Alemán Magnani, ante una corte de Los Ángeles, para responder a la demanda de su ex representante William Brockhaus, debido a incumplimiento de contrato. Es importante señalar que el cantante mexicano no fue detenido, se presentó de forma voluntaria.

Sin embargo, tendrá que presentarse nuevamente en la corte el 11 de mayo ante la juez Virginia Phillips, quien indicó que en caso de que el intérprete no asista, ya no habrá otra fianza disponible.

“Platicando con mi representado le aconsejé que lo más importante es que se presentara este día a responder a la corte federal y a buscar alcanzar un acuerdo judicial”, señaló el abogado Rafael Heredia, quien le pidió a la juez una orden de protección para que las autoridades policiacas suspendan la orden de arresto que se había emitido en contra de Luis Miguel.

El empresario, Miguel Alemán Magnani, señaló al programa “Ventaneando”, que el intérprete de “La incondicional” no se había presentado a sus citas judiciales porque no tenía abogado, todos lo habían abandonado y fue el propio Alemán Magnani que lo ayudó con un abogado y le recomendó se entregara.

El pasado 24 de marzo el tribunal de Los Ángeles había advertido que si Luis Miguel Gallego Basteri no se presentaba el 17 de abril en la audiencia que estaba prevista en la ciudad californiana, ordenaría a las fuerzas de seguridad que procedieran a su detención.

El pasado 17 de abril la justicia estadounidense pidió la detención de Luis Miguel Gallego Basteri por no presentarse a las citas judiciales que tenía pendientes por incumplimiento de contrato con su ex mánager, William Brockhaus, quien fuera representante del artista y que ganó una demanda contra Luis Miguel por más de 1.4 millones de dólares en agosto de 2016. Brockhaus, dueño de la compañía Liquid Capital West Texas, alegó que el intérprete le debía los honorarios que le había prometido por contrato que abarca del 2013 al 2015.

Los representantes del demandado llevaron el caso a Los Ángeles para reclamar acción judicial contra los bienes de Luis Miguel dado que, según argumentaron en la corte, hasta ahora le habría sido imposible a su representado recibir el dinero concedido por los tribunales.

William Brockhaus contrató a investigadores para hacerle llegar las notificaciones en sus domicilios en Beverly Hills, en Las Vegas, y en Acapulco, México, pero nunca hubo nadie que recibiera las notificaciones y cuando por fin se pudo localizar, Luis Miguel no quiso recibir el documento y mucho menos firmarlo de enterado, incluso los representates del demandante tienen las prueblas que hace poco Luis Miguel recibó en propia mano la notificación e inmediatamente la rompió.

La agencia Notimex informa que abogados del demandante señalaron que han invertido mucho dinero para localizar a Luis Miguel y hacerle llegar la notificación, por lo que esos gastos se incluirán en la querella.

Inicialmente, a Luis Miguel se le demandó en una corte para que pagara un adeudo de 200 mil dólares por concepto de renta, lo que nunca cubrió. En otro intento del ex mánager, trató de embargar el auto Rolls Royce del cantante para que le garantizara la deuda, pero la exigencia no ha podido concretarse. Aunque Brockhaus exige el pago de un millón de dólares por deudas y gastos adicionales, no es la única denuncia que tiene Luis Miguel: hay una demanda por un préstamo de 3.65 millones que le proporcionó la firma Warner Music México y que el artista no habría reembolsado.

Además, el cantante Alejandro Fernández también lo acusa de haberse retirado de una gira que pactaron juntos durante el año pasado.

Luis Miguel, quien tiene seis años de no grabar un disco, empezó con una mala racha que no ha parado desde noviembre de 2015, cuando abandonó el escenario del Auditorio Nacional, en el primero de dos conciertos que ofrecería, a los pocos minutos de haber salido a cantar.

En aquella ocasión, su oficina dijo que por prescripción médica debía guardar reposo absoluto por un cuadro de rinofaringitis aguda. Al día siguiente todo indicaba que cumpliría con la segunda fecha programada, pero minutos después abandonó nuevamente el lugar.

Luis Miguel es hasta hoy el único mexicano que ha obtenido la Gaviota de Platino del Festival Viña del Mar, en 2012, así como cinco premios Grammy y cuatro Grammy Latino, ha logrado múltiples éxitos y reconocimientos a lo largo de 35 años de trayectoria, que celebró a inicios de 2017 con un video que recopilaba los momentos más emblemáticos de su vida. En sus redes sociales, El Sol publicó dicho material que demuestra que su voz es aún más vibrante, más plena, más madura y más cautivadora que nunca, por no hablar de su excelente calidad interpretativa. El video lo muestra de niño, de adolescente, de hombre joven y de adulto, todas las etapas que ha vivido y en las que el éxito ha sido su compañero más fiel. “Dedicarle mi vida a mi carrera ha valido la pena. Disfrazaré la realidad con flores bellas para vivir mi carnaval a mi manera, reuniendo amigos, arlequines y payasos para cantar canciones que me llenan y ahogar en unas copas los fracasos”, dice el artista al cierre del video.

En Facebook, Luis Miguel ha recibido una serie de elogios y mensajes de cariño de sus incondicionales fans.

En noviembre de 2016, el cantante mexicano Luis Miguel le otorgó los derechos exclusivos sobre la historia de su vida al productor Mark Burnett, de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), para producir una serie de televisión que contará los sucesos más importantes de su carrera y su vida privada.

Según un comunicado difundido por el cantante, Burnett lanza Gato Grande Productions, una nueva empresa de contenido hispano de MGM y un grupo de empresarios mexicanos, y que será la encargada de llevar a la pantalla chica su vida.

“Me ha tomado mucho tiempo decidir contar mi historia, y siempre he buscado el equipo indicado para traerla al público de la manera correcta”, dijo Luis Miguel en el comunicado.

Mark y el equipo de Gato Grande son los socios perfectos para revelar la trayectoria de mi vida”, indicó el artista.

“Pasamos horas en mi casa discutiendo ideas con Luis Miguel para encontrar la mejor forma de contar su historia al mundo, estamos felices de trabajar con él”, dijo Burnett citado por el comunicado. “Estamos emocionados por lo que se desarrollará en el futuro con Miguel, Antonio y Gato Grande”, añadió.

Aún no se sabe cuándo se estrenará la serie ni los actores que participarán. Tampoco se menciona el monto que recibirá el cantante por el convenio.

Micky, de 47 años, ha vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial.

Algunos puntos de la vida privada de El Sol podrían revelarse tras tantos años de sigilo. La desaparición de su madre, Marcella Basteri, en 1986, sus amores, romances prohibidos, su rol como padre y su relación con las drogas y el alcohol, podrían ser tratados en el nuevo proyecto.

Los dueños de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) son Miguel Alemán y Antonio Cué, con la colaboración del propio cantante de 46 años, repasarán sus más de tres décadas de carrera.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ EXIGE REPARACIÓN DEL DAÑO

El cantante mexicano Alejandro Fernández exigió la reparación del daño a Luis Miguel, derivado de la cancelación de una gira conjunta de conciertos que causó un quebranto económico, cuyo monto no se dio a conocer.

Rodrigo Lazo Corvera, abogado de “El Potrillo”, informó que los representantes legales del artista conocido como El Sol no acudieron a la audiencia que estaba prevista para el mediodía del pasado 25 de enero en las instalaciones de la Procuraduría capitalina..

Subrayó que lo que se busca es la reparación del daño, ya que Alejandro Fernández se caracteriza por cumplir sus compromisos profesionales atendiendo en todo momento cualquier requerimiento.

“Al señor Alejandro Fernández y a todo su equipo por supuesto que lo que les que interesa es quedar bien con su gente, con su México. Como ustedes saben, él siempre ha sido un cantante que ha correspondido y ha cumplido, y esa es la idea de que esto se esclarezca ante las autoridades”, apuntó.

El abogado Lazo Corvera indicó que la demanda se inició por considerar que existen hechos presuntamente constitutivos del delito, por lo que la PGJ capitalina investiga para deslindar responsabilidades.

Detalló que proporcionó al agente del Ministerio Público los nuevos domicilios de los representantes de Luis Miguel, para que se gire el citatorio correspondiente y se presenten ante las autoridades a conocer de la denuncia en su contra.

