“Una noche de locuras” reúne a un gran elenco

La puesta en escena se va de gira por el interior de la República Mexicana, para después viajar a Estados Unidos y finalmente regresar a la Ciudad de México en octubre

Arturo Arellano

“Una noche de locuras” es una puesta en escena cuyo princial interés es entretener y hacer reír a la gente, tocando temas delicados, pero de una manera resptuosa y siempre con el fin de divertir, tales como la prostitución y la homosexualidad. No obstante los actores aseguran que peor que cualquier cosa es no reconocer cuando amas a alguien, sea de la forma que sea.

El elenco se va de gira por el interior de la República Mexicana, para después viajar a Estados Unidos y finalmente regresar a la Ciudad de México en octubre.

Para ahondar en detalles, Julio Camejo, Rossana San Juan, Candela Márquez, Agustín Arana, Sabine Moussier, Betty Monroe y Ángel Said, miembros del elenco, acompañados de la autora del texto, Patricia Martínez; la productora Lennys Nery y el director Mario Helo, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que Patricia Martínez, dijo: “es una obra de enredos, que habla del amor, porque eso necesitamos hoy en día, amor y diversión. Se cuenta con elementos para tener éxito, siendo una puesta ágil y actual, con un grupo de actores maravillosos. En la historia es la clásica pareja de matrimonio, que se quieren, pero no saben hasta qué punto, trata de cuando amamos a alguien pero no lo queremos aceptar. Lo mismo se abordan temas como la prostitución y la homosexualidad”.

En tanto, externó su admiración, respeto y consideración a Lenny, productora que está invirtiendo su dinero en la obra.

Betty Monroe agregó: “empezamos la gira a principios de junio y en octubre regresamos a la Ciudad de México, es una aventura que empezamos con alegría y humor, que es lo que se necesita en el país, amor, risa y complementarnos para que nos vaya mejor”.

Sobre su personaje, Agustín Arana adelantó: “me toca ser un papá, separado de su esposa y que está en un club de solteros. Mi personaje va a vivir una situación que nunca se le había presentado, que es justamente lo que detona todo el enredo, pues se gana en una rifa ‘Una prostituta de gran categoría’, y es muy divertido porque mi personaje nunca ha pagado por una sexoservidora. También está la presencia de su ex esposa, así que es una comedia con velocidad en textos y diálogos, que te mantienen metido en la historia”.

El director de escena, Mario Helo, refirió que “ha sido un placer trabajar con este reparto, porque son totalmente profesionales, es difícil encontrar actores y actrices, que lleguen a su hora, trabajen y no se quejen”.