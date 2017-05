CD9 lanza ropa oficial para sus fans

Ofrecieron también una firma de autógrafos para 250 fans que adquirieron sus camisetas

Arturo Arellano

Una de las principales exigencias de las coders (fans de CD9), era que la boy band por fin lanzara una línea oficial de ropa, ya que no existían productos oficiales para vestir de sus ídolos. De manera que en sociedad con Suburbia, por fin fueron puestas a la venta playeras con los rostros, dibujos y frases que hacen alusión a Jos Canela, Alan Navarro, Bryan Mouque, Alonso Villalpando y Freddy Leyva. Estas son exclusivas de Suburbia y aunque de momento sólo hay diseños para niña, pronto se lanzará también una línea para varones e incluso tallas más grandes para adultos.

En conferencia de prensa, los chicos de CD9 hablaron en relación a esta novedad en su carrera “Ya teníamos muchas ganas de sacar por lo menos playeras oficiales, porque las fans las querían, así nos los hicieron saber en redes sociales, no escribían que tenían sus playeras, pero que no había nada como tener una oficial. Así que se nos acercaron, la gente de Suburbia y aquí estan estos diseños que por el momento son exclusivos de la tienda”, dijo Jos.

“Nosotros tuvimos que ver en los diseños, son nuestros colores favoritos, algunos dibujos también son nuestros, las frases son las que hemos ido adoptando con las fans y por ejemplo la idea de nosotros haciendo bombas de chicle para una de las fotografías, fue nuestra. Esperamos que les gusten tanto como a nosotros”, exclamó Alan.

Lo mismo, indicaron que si bien acaban de lanzar la línea de ropa, ya están recibiendo reclamos de sus mismos fans “se podría pensar que nuestros seguidores son sólo niñas, pero no, tenemos muchos coders varones, que ya nos están reclamando porque no sacamos playeras para ellos. Lo que les podemos decir es que muy pronto daremos noticias sobre ello, tambien sacaremos tallas más grandes, porque ahorita sólo están disponibles tallas pequeñas para niñas y si eres adolescente o más grande no les van a quedar. Pero será muy pronto que salgan más diseños para todos”.

Los chicos de CD9 conocen la importancia de satisfacer a sus fans, pero les invitan a que tampoco se dejen llevar por la manera de vestir de una persona “queremos que sepan que no importa cómo te vistas o lo que traigas puesto, porque eso no te define. Ustedes pueden hallar su propio estilo en cualquier tipo de ropa, eso es lo importante, que sean auténticos y no traten de imitar a nadie, sean ustedes mismos, eso es lo mejor”, apuntó Alonso.

También adelantaron que “ya estamos trabajando en un nuevo disco, a la par que seguimos con la gira de ‘Revolution’, con la que nos ha ido muy bien. Estamos poniendo mucho esfuerzo en tener nuevas y mejores cosas para todos nuestros fans”. Al terminar la conferencia, todos los chicos se dieron a la tarea de atender a 250 fans, en una firma de autógrafos que más bien fue toma de fotografías y convivencia, en la que las niñas pudieron besar, abrazar y hasta regalar detalles a sus ídolos.

“Nosotros tuvimos que ver en los diseños, son nuestros colores favoritos, algunos dibujos también son nuestros, las frases son las que hemos ido adoptando con las fans y por ejemplo la idea de nosotros haciendo bombas de chicle para una de las fotografías, fue nuestra”